МОЗ запроваджує нову важливу професію: що відомо

Міністерство охорони здоров’я України запроваджує нову важливу професію під час війни. Цю професію також внесено до Класифікатора професій. Про це повідомила пресслужба уряду, передає НСН.

МОЗ запроваджує нову важливу професію

У Кабінеті Міністрів зауважили, що внаслідок воєнних подій зростає кількість поранених, багато з яких потребують протезування. З огляду на це, запровадження професії протезиста-ортезиста та системи підготовки відповідних спеціалістів — вкрай важливе для системи реабілітації у галузі охорони здоровʼя.

Зокрема, їх внесли до списку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти ступеня магістра за спеціальністю “Технології медичної діагностики та лікування”. До цього відповідна спеціальність не передбачала таких спеціалізацій, однак відтепер є дві:

224.01 Лабораторна діагностика (для підготовки лікарів-лаборантів);

224.02 Протезування-ортезування (для підготовки протезистів-ортезистів).

Як правило, протезисти-ортезисти розробляють технічний дизайн та виготовляють протези та ортези, визначають цілі та складають план реабілітації. Професія спрямована на те, щоб громадяни після втрати кінцівок мали рівні можливості для повноцінної участі у суспільному житті.

Підготовку протезистів-ортезистів здійснюватимуть на магістерському рівні за спеціальністю “Технології медичної діагностики та лікування” відповідно до Міжнародної стандартної класифікації освіти (The International Standard Classification of Education, ISCED).

“Перелік і наказ, що його затверджує, — це лише невелика частина того, що вже зроблено для запровадження професії “протезист-ортезист” в Україні”, — наголошують в уряді.

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