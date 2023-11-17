В Міносвіти знову заговорили про скорочення кількості вишів – подробиці

За словами заступника міністра освіти і науки України Михайла Винницького, через негативну демографічну ситуацію можуть скоротити кількість університетів. Про це він розповів під час ефіру програми “Модуль знань”, передає НСН.

В Міносвіти знову заговорили про скорочення кількості вишів

“Кількість закладів вищої освіти за останні 15 років зменшилась. 15 років тому середня кількість студентів на один заклад вищої освіти була 6,5 тисяч студентів, сьогодні 3,5 тисячі. Демографія свідчить, що наступного року в нас не стане більше 17-річних”, – зауважив Винницький.

Нині в Україні понад 170 державних закладів вищої освіти. Крім цього, за словами заступника міністра освіти, потрібно враховувати також і територіально відокремлені структурні підрозділи, коледжі, які пропонують бакалаврську програму, аспірантуру та приватні заклади, яких близько 85. За його словами, скорочення вишів потребує програма міжнародної стандартизації класифікації освіти, яка в Україні не гармонізована.

Він зазначає, що Європейська комісія зверталась до МОН з приводу плану дій щодо цього питання. Тож нині в освітньому відомстві вже робляться кроки, аби модернізувати заклади вищої освіти. Зокрема, розглядається і питання роботи викладачів.

“В Україні багато закладів і дуже багато викладачів. Коли в нас є 3,5 тисяч студентів на заклад, а система була побудована на 10 тисяч, то очевидно, що забагато людей, які працюють у системі. Тобто нам потрібно модернізувати нашу мережу”, – підкреслив Винницький.

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