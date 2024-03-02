Міноборони розпочало випробування плавучих бронежилетів (фото)

Міністерство оборони України розпочало випробування плавучих бронежилетів. Ця інноваційна розробка призначена для потреб Військово-Морських Сил та інженерних військ ЗСУ.

Про це повідомили у пресслужбі міноборони України, передає НСН.

Міноборони розпочало випробування плавучих бронежилетів

В оборонному відомстві розповіли, що особливість такого бронежилету полягає в тому, що при контакті з водою спеціальний модуль реагує і бронежилет спрацьовує як рятувальний.

За словами заступника міністра оборони Віталія Половенка, від військових надійшов запит на розробку такого спеціального модуля для бронежилетів. Він зазначив, що головне завдання такого бронежилету – зберегти життя військовослужбовців на воді. Модуль розроблявся з урахуванням ваги, яку несуть на собі військовослужбовці під час виконання бойових завдань.

Крім того, у міноборони розповіли, що новий плавучий модуль розробляє Центральне управління розвитку супроводу матеріального забезпечення ЗСУ. До його створення залучили як іноземних, так і вітчизняних розробників.

Варто зазначити, що такі модулі будуть універсальними, адже їх можна використовувати на всіх затверджених моделях бронежилетів ЗСУ.

“Зараз кілька зразків таких “плавучих бронежилетів” ми передали в частини для випробувань. Якщо цей етап буде успішним, ми почнемо лабораторні випробування”, – сказав Половенко.

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