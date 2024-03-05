Кредитний ліміт у ПриватБанку: банк дав важливе роз’яснення для українців

Клієнти ПриватБанку мають можливість не лише отримувати інформацію, а й змінювати свій кредитний ліміт за допомогою мобільного додатка “Приват24”. Представники банку дали важливі поради з приводу цього, передає НСН.

Кредитний ліміт у ПриватБанку

Як зазначають у банку, клієнти можуть самостійно знизити ліміт. Водночас, щодо можливості його підвищення, то можна залишити заявку, за розглядом якої банк ухвалить відповідне рішення.

Іноді під час оновлення банківської картки може відбутися закриття ліміту. Як пояснюють оператори ПриватБанку, такий поворот неможливо передбачити, однак його можна скоригувати у майбутньому. Для того щоб повернути доступ до кредитного ліміту, банк пропонує зробити прості кроки:

продовжувати користуватися карткою “Універсальна”, щоб підтримувати активність у банку;

додатково надати у банк документи, що підтверджують доходи. Це може збільшити шанси на відновлення необхідного ліміту.

У разі зміни ліміту ПриватБанк обов’язково надішле повідомлення.

Як прибрати кредитний ліміт

Для того, щоб прибрати чи знизити ліміт на картці “Універсальна”, необхідно зайти на сайт або в застосунок “Приват24”. Далі потрібно зробити такі кроки:

зайти у вкладку “Сервіси” обрати “Кредити”; зайти у “Кредитний ліміт”; у пункті “Новий ліміт” необхідно ввести потрібну суму чи цифру “нуль”. натиснути “Змінити ліміт”.

Прибрати ліміт у чат-боті “Приват24” можна за такою інструкцією:

обрати значок повідомлення у правому верхньому кутку у власному кабінеті;

в чаті “Допомога online” треба написати запитання: як змінити кредитний ліміт;

у вікні, яке виникне, обрати “Змінити кредитний ліміт по картці “Універсальна”;

у новому вікні треба обрати картку і ввести бажаний ліміт;

після цього надійде SMS-повідомлення про схвалення зміни ліміту;

також можна зателефонувати до ПриватБанку за коротким номером 3700.

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