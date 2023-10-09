Кожен дев’ятий українець ставав жертвою шахраїв з початку воєнного стану – результати опитування

Жертвами шахраїв з початку повномасштабного вторгнення стали 11% українців. Найчастіше злочинці обманюють молодих людей у віці 18-24 років. Про це свідчать дані опитування, яке Національний банк України (НБУ) провів разом з компанією «Опендатабот», передає НСН.

Кожен дев’ятий українець ставав жертвою шахраїв з початку воєнного стану

“Наразі опитування пройшло понад 112,9 тисячі користувачів. За його результатами виявилося, що кожен дев’ятий опитаний (11%) ставав жертвою шахраїв з початку повномасштабного вторгнення. Користуючись ситуацією та складним становищем громадян, злочинці адаптували шахрайські схеми під сьогодення та ошукували людей, прикидаючись банками чи обіцяючи фінансову допомогу від держави, міжнародних та благодійних організацій”, – йдеться в матеріалі.

Також результати опитування свідчать, що найчастіше злочинці ошукують молодь у віці 18-24 років (14% опитаних) та людей старше 65 років (11,5%). Цікаво, що згідно з дослідженням «Фінансова грамотність, фінансова інклюзія та фінансовий добробут в Україні у 2021 році», проведеним Проєктом USAID «Трансформація фінансового сектору» у співпраці з Національним банком, саме молодь та люди старшого віку – найменш фінансово обізнані.

Згідно з опитуванням майже третина жертв шахраїв втратили від їх дій близько 500 гривень, ще чверть опитаних втратила понад 5 000 гривень.

Найпоширеніші шахрайські схеми:

купівля чи продаж товарів в інтернеті (52,7%);

фішингові посилання (18,6%);

злам акаунтів у соцмережах (12%);

виманювання інформації телефоном (10,2%).

«Під час війни шахраї використовують вразливість громадян, їх тривогу, скрутний стан. Протидіяти цьому можна лише через обізнаність та критичне мислення. Характерно, що більшість випадків, коли громадяни втрачають свої кошти, виникають через розголошення ними даних своєї платіжної картки, одноразових паролів для підтвердження операцій, даних для входу до інтернет-банкінгу. Половина від загальної суми збитків від шахрайства з платіжними картками відбулася через соціальну інженерію. Їх можна було б уникнути, пам’ятаючи та дотримуючись правил безпечного використання платіжних карток», – зазначає директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Андрій Поддєрьогін.

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