Чому комендатська година корисна під час воєнного стану – МВС

Міністерство внутрішніх справ України натякнуло, що українцям не варто очікувати скасування комендантської години в найближчому майбутньому в тилових регіонах України. Про це повідомляє Телеграф, передає НСН.

Чому комендатська година корисна під час воєнного стану

Глава Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко пояснив у чому логіка збереження комендантської години у тилових регіонах через півтора роки після початку повномасштабної війни. Він наголосив, що обмеження не скасовують з двох причин: підтримання дисципліни та профілактика злочинності.

“Дисципліна має бути в тилових регіонах. І профілактика злочинності. У цей час, наприклад, чотири, п’ять чи шість годин — у кожній області є свій комендантський час — ми чітко знаємо, що якщо якась людина знаходиться на вулиці, у нас є законні підстави його перевірити “, — пояснив глава МВС.

За словами чиновника, завдяки запровадженню комендантської години злочинність у країні мінімізована.

Клименко також розповів, що на даний момент поліція не має правового механізму для притягнення до відповідальності клубів і ресторанів, які продовжують працювати під час дії комендантської години.

Нагадаємо, що під час комендантської години пересуватися містом можна лише за спеціальними перепустками. На законних підставах їх видають працівникам сектору безпеки та оборони, критичній інфраструктурі міста та органів державної влади.

Графік комендантської години в окремих регіонах України

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