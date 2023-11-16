Кошти Дорожнього фонду передадуть в держбюджет – подробиці

У 2024 році надходження з державного Дорожнього фонду буде спрямовано до загального фонду держбюджету. На дороги залишиться три джерела. Про це повідомляє Міністерство фінансів України, передає НСН.

Кошти Дорожнього фонду передадуть в держбюджет

Як зазначили в прес-службі, відповідний ресурс (94,7 млрд гривень) буде сформовано за рахунок акцизів з авто та пального, а також інших платежів, з яких фінансувалося будівництво та ремонт доріг.

Ресурси на дороги

При цьому у наступному році дорожня галузь продовжить отримувати фінансування завдяки трьом ключовим джерелам.

Залишки коштів, джерелом формування яких були доходи державного дорожнього фонду станом на 1 січня 2024 року, які не використані в попередні бюджетні періоди (2021-2023 роки), використовуватимуться для забезпечення невідкладних заходів, пов’язаних з утриманням доріг у зимовий період.

Дороги, які є необхідними для військових потреб, будуть фінансуватися за рахунок коштів з резервного фонду Уряду України.

“Крім того, будівництво та ремонт доріг також заплановано в рамках проектів, що фінансуються міжнародними фінансовими організаціями та урядами країн-партнерів”, – додали в Мінфіні.

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