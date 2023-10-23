Коли з’явиться дозвіл на зброю в Дії – Мінцифри

У додатку Дія поки ще не відображається дозвіл на зброю. Над цим наразі спільно працюють Мінцифри та МВС України. Про це розповів керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік, передає НСН.

Коли з’явиться дозвіл на зброю в Дії

“Стосовно дозволів на зброю в Дії, на цей момент вони ще не відображаються. Ми з МВС продовжуємо працювати над тим, щоб максимальна кількість власників зброї отримала свої дозволи без додаткових поїздок для верифікації зброї, документів і так далі, тому зачекайте, процес ще йде”, – наголосив Банік.

Він користуючись нагодою сказав, що в Дії повістки не плануються. Це навіть не розглядається, тому не варто панікувати.

Як отримати дозвіл на гладкоствольну зброю і що для цього потрібно

Для отримання дозволу на зберігання та носіння (реєстрація) гладкоствольної зброї необхідно звернутись до Національної поліції України із необхідними документами:

Заява щодо видачі дозволу на зберігання та носіння зброї на ім’я керівника органу поліції;

Дві фотокартки розміром 3 х 4 см;

Дублікат дозволу з відміткою магазину про продаж зброї, пристрою або з відміткою про переоформлення їх у встановленому законодавством порядку;

Платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв’язку або коду проведеної операції про внесення коштів за надання відповідної платної послуги;

Договір страхування.

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