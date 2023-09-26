Власників генераторів можуть оштрафувати – що потрібно знати

В Україні власників генераторів можуть оштрафувати за зберігання великих обсягів пального без ліцензії. Про це попередила Державна податкова служба у Дніпропетровській області, передає НСН.

Власників генераторів можуть оштрафувати

Норми споживання палива для генераторів встановлені законом України № 2836-IX від 13 грудня 2022 року. У період дії воєнного стану та протягом 30 днів після його скасування суб’єкти господарювання (фізичні особи-підприємці та юридичні особи), які зберігають до 2000 літрів пального на одному об’єкті, можуть не отримувати спеціальний дозвіл.

Якщо обсяг пального перевищує 2000 літрів, необхідно подати до контролюючого органу декларацію про провадження господарської діяльності, в якій необхідно вказати наступну інформацію:

організаційно-правову форму (для юридичних осіб);

повне і скорочене найменування;

ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;

місцезнаходження;

контактний номер телефону;

адресу електронної пошти;

прізвище, ім’я, по батькові керівника юридичної особи або його уповноваженого представника;

загальну місткість резервуарів для зберігання пального;

їх фактичне місцеперебування.

Право на зберігання понад 2000 літрів пального на кожному об’єкті отримується одразу після подання декларації. Підприємці та юридичні особи, які мають право не отримувати ліцензію, повинні звернутись до Державної податкової служби для внесення себе у спеціальний електронний реєстр.

Якщо контролюючі органи виявлять, що паливо зберігається у великих кількостях без дозволу, підприємство має понести відповідальність згідно із законом, тобто штраф у розмірі 500 тис. гривень.

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