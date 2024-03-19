Коли до України прийде справжнє весняне тепло: де розігріє до +15°

Найблищим часом очікується дощова та похмура погода. Однак, зовсім скоро до України прийде справжнє весняне тепло.

Про це в коментарі NV розповіла синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха, передає НСН.

“22-23 березня у більшості областей без опадів, тільки у південних та західних областях місцями ще може бути невеликий дощ”, – повідомила експерт.

За її даними, температура повітря поступово зростатиме. Вночі 22-23 березня буде 0…+6, а вдень 23 березня вже буде весняне тепло +9…+15 градусів.

Поривів вітру не очікується, він буде помірних швидкостей, 5-10 м/с, але його напрямок змінюватиметься.

Вихідні в Україні, 23 та 24 березня, також будуть переважно без опадів. “Весняна мінлива погода”, – каже синоптик.

Погода у Києві

У Києві, за прогнозом Наталії Птухи, найближчим часом дощитиме. 19-20 березня вночі у столиці очікується дощ із мокрим снігом. Стовпчики термометрів показуватимуть вдень +5…+7.

З 21 березня і до кінця тижня опади в Києві припиняться, а температура поступово підвищуватиметься. 21 та 22 березня вдень повітря прогріється до +10, а 23 числа у столиці очікується навіть до +14. “Це вже справжні весняні показники”, – резюмувала синоптик.

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