Коли запрацює е-кабінет військовозобов’язаного – відповідь Міноборони

Міністерство оборони України дало відповідь, коли запрацює е-кабінет військовозобов’язаного. Про це повідомила заступниця міністра оборони із цифровізації Катерина Черногоренко, передає НСН.

Коли запрацює е-кабінет військовозобов’язаного

Міноборони має намір запустити електронний кабінет призовника у другому кварталі 2024 року. Зараз проект готовий на 50%.

“Ми плануємо на початку другого кварталу запустити таку можливість, як тільки закон набуде чинності. Це досить короткий термін, для таких інструментів можна сказати миттєвий”, – сказала Катерина Черногоренко.

Крім того, електронний кабінет військовозобов’язаного дасть українцям можливість оновити дані без відвідування ТЦК і надалі ці дані вже використовуватимуть територіальні центри комплектації.

За словами Черногоренко, у кабінеті військовозобов’язаного буде можливість оновити дані без відвідування ТЦК і далі ці дані вже використовуватимуть територіальні центри комплектації.

Також заступниця міністра оборони України додала, що законопроект №10062 про цифровізацію армії, який ухвалила Верховна Рада, удосконалив взаємодію між реєстрами, розширив перелік відомостей про військовозобов’язаних, резервістів та призовників у системі “Оберіг”.

Це дозволить наповнювати додаток “Оберіг” за спрощеною процедурою, без зайвої бюрократії, довідок та ксерокопій, що дозволить не нести купу документів.

“Ми зможемо отримувати ці дані у режимі реального часу з інших реєстрів”, – повідомила Катерина Черногоренко.

Вона додала, що зараз її команда з цифровізації працює над кількома проектами: реєстр військовозобов’язаних “Оберіг”, бронювання, кабінет призовника та додаток “Армія+”.

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