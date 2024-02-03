Коли потрібна екстрена вакцинація: перелік інфекцій – НСЗУ

Вакцинація відповідно до Національного календаря щеплень сприяє ефективному захисту як дітей, так і дорослих від різноманітних інфекцій. У певних ситуаціях, під час медичного огляду чи консультації, при врахуванні всіх факторів, пов’язаних із станом здоров’я та хронічними захворюваннями конкретного пацієнта, лікар може рекомендувати негайну вакцинацію.

Про це розповіли в Національній службі здоров’я України, передає НСН.

Коли потрібна екстрена вакцинація

У повідомленні наведено кілька найтиповіших прикладів, коли потрібна екстрена вакцинація.

Правець. Отримані травми з порушенням цілісності шкіри та слизових оболонок, відмороження, опіки, проникаючі пошкодження шлунково-кишкового тракту, укуси тварин тощо можуть стати причинами для екстреної вакцинації. Але за умови, що не було щеплення за календарем або якщо від останнього щеплення пройшло більше 5 років. Сказ. Обов’язковому екстреному щепленню підлягають люди, яких покусали дикі тварини або тварини з підозрою на сказ чи підтвердженим сказом. Навіть незначні подряпини та заслинення твариною є причиною звернутися до лікаря. Кір. Екстрена вакцинація може бути призначена дітям та дорослим, які не були щеплені або не хворіли на цю інфекцію, після контакту з хворою людиною.

НСЗУ зауважила, що якщо відсутнє щеплення проти дифтерії, кору, гепатиту А чи В, вітряної віспи, то після контакту із хворою особою слід звернутися до сімейного лікаря для отримання консультації щодо подальших заходів.

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