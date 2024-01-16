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Здоров`я

Екстрена медична допомога – як правильно викликати «швидку» і що потрібно казати диспетчеру

Журналіст
Екстрена медична допомога – як правильно викликати і що потрібно казати диспетчеру

Екстрена медична допомога викликається у випадках крайньої необхідності. Як правильно викликати «швидку» допомогу і що потрібно казати диспетчеру розповіли у МОЗ

Екстрена медична допомога – це критичні медичні заходи, спрямовані на негайне збереження життя та здоров’я осіб, що перебувають у стані термінової загрози через хворобу чи травму. Таке визначення дають на сайті Міністерства охорони здоров’я.

У МОЗ нагадали, як правильно викликати екстрену медичну допомогу та чи потрібно за неї платити. Про це повідомляє НСН.

Як викликати екстрену медичну допомогу

  • Звертатися за номером 103 потрібно негайно, якщо з’являються такі симптоми:
  • відсутність дихання чи його ускладнення;
  • ознаки масивної кровотечі;
  • нестерпна больова симптоматика в спині, плечах, щелепі;
  • втрата свідомості або її сплутаність;
  • ознаки інфаркту, інсульту та інші стани, які загрожують життю та здоров’ю.

Ці ознаки є сигналом для негайного звернення по меддопомогу. Однак якщо ви відчуваєте потреби у допомозі фахівця з іншими симптомами, не зволікайте, телефонуйте 103.

Екстрена медична допомога – як правильно викликати «швидку» і що потрібно казати диспетчеру

Екстрена медична допомога – як правильно викликати «швидку» і що потрібно казати диспетчеру

Що потрібно сказати диспетчеру:

  • прізвище, стать, вік хворого;
  • максимально точний опис скарг та стану особи;
  • точну адресу виклику.

Відповідати на всі запитання диспетчера потрібно чітко та спокійно.

Перед приїздом медиків підготуйте паспорт та медичну документацію.

Викликати екстрену медичну допомогу слід тільки у випадках крайньої необхідності. Фальшиві випадки караються штрафом.

Чи треба платити за екстрену медичну допомогу

У МОЗ наголошують – екстрена меддопомога повністю безоплатна для всіх пацієнтів.

Якщо у вас вимагали оплату за екстрену медичну допомогу, ви маєте право подати письмову скаргу до Департаменту охорони здоров’я та Національної служби здоров’я України.

Звертатися можна через контакт-центр за номером 16-77, листом за адресою пр-т Степана Бандери, 19, м. Київ, 04073 або електронною поштою на info@nszu.gov.ua.

Форма звернення також доступна на сайті НСЗУ.

Джерело

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