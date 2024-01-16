Екстрена медична допомога викликається у випадках крайньої необхідності. Як правильно викликати «швидку» допомогу і що потрібно казати диспетчеру розповіли у МОЗ

Екстрена медична допомога – це критичні медичні заходи, спрямовані на негайне збереження життя та здоров’я осіб, що перебувають у стані термінової загрози через хворобу чи травму. Таке визначення дають на сайті Міністерства охорони здоров’я.

У МОЗ нагадали, як правильно викликати екстрену медичну допомогу та чи потрібно за неї платити. Про це повідомляє НСН.

Як викликати екстрену медичну допомогу

Звертатися за номером 103 потрібно негайно, якщо з’являються такі симптоми:

потрібно негайно, якщо з’являються такі симптоми: відсутність дихання чи його ускладнення;

ознаки масивної кровотечі;

нестерпна больова симптоматика в спині, плечах, щелепі;

втрата свідомості або її сплутаність;

ознаки інфаркту, інсульту та інші стани, які загрожують життю та здоров’ю.

Ці ознаки є сигналом для негайного звернення по меддопомогу. Однак якщо ви відчуваєте потреби у допомозі фахівця з іншими симптомами, не зволікайте, телефонуйте 103.

Екстрена медична допомога – як правильно викликати «швидку» і що потрібно казати диспетчеру

Що потрібно сказати диспетчеру:

прізвище, стать, вік хворого;

максимально точний опис скарг та стану особи;

точну адресу виклику.

Відповідати на всі запитання диспетчера потрібно чітко та спокійно.

Перед приїздом медиків підготуйте паспорт та медичну документацію.

Викликати екстрену медичну допомогу слід тільки у випадках крайньої необхідності. Фальшиві випадки караються штрафом.

Чи треба платити за екстрену медичну допомогу

У МОЗ наголошують – екстрена меддопомога повністю безоплатна для всіх пацієнтів.

Якщо у вас вимагали оплату за екстрену медичну допомогу, ви маєте право подати письмову скаргу до Департаменту охорони здоров’я та Національної служби здоров’я України.

Звертатися можна через контакт-центр за номером 16-77, листом за адресою пр-т Степана Бандери, 19, м. Київ, 04073 або електронною поштою на info@nszu.gov.ua.

Форма звернення також доступна на сайті НСЗУ.

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