Як оформити інвалідність пенсіонеру в Україні – покрокова інструкція

Як оформити інвалідність пенсіонеру в Україні під час воєнного стану, куди звертатися і які документи потрібні.



Про це НСН інформує з посиланням на Факти.

Певні захворювання можуть стати причиною втрати працездатності або викликати необхідність постійного догляду. У зв’язку з цим можна оформити інвалідність, зокрема й пенсіонерам.

Як оформити інвалідність пенсіонеру в Україні

Щоб отримати статус людини з інвалідністю, насамперед потрібно звернутися до закладу охорони здоров’я за місцем проживання після діагностики. Сімейний лікар підтвердить стійке порушення функцій організму і видасть направлення на експертне обстеження в органах медико-соціальної експертизи МОЗ.

Потім лікарсько-консультативна комісія проведе огляд заявника, це повинно відбутися протягом семи днів з дня надходження необхідних документів. Якщо заявник не в змозі прибути на огляд особисто, його проведуть за місцем проживання.

Далі комісія видасть направлення на медико-соціальну експертизу за формою № 088/о. Разом із направленням на МСЕК потрібно буде подати документи, які підтвердять основний діагноз:

виписки зі стаціонарів,

виписки з амбулаторної карти,

результати спеціальних досліджень.

Крім того, знадобиться надати:

паспорт,

завірену копію трудової книжки,

копію посвідчення ліквідатора аварії на ЧАЕС (якщо є),

копію посвідчення учасника бойових дій (якщо є).

Після цього МСЕК проведе засідання в повному складі, ухвалить рішення і видасть довідку про нього.

Протягом 2-3 днів до установи, в якій людина перебуває на обліку як одержувач пенсії, буде надіслано виписку з акта огляду комісії, а органу, що здійснює державне соцстрахування – індивідуальну програму реабілітації та виписку з акта огляду комісії про результати визначення ступеня інвалідності.

Які захворювання дають право на інвалідність в Україні

Група інвалідності визначається залежно від обмежень життєдіяльності людини:

I група інвалідності – люди з найважчим порушенням здоров’я, які не здатні себе обслуговувати, самостійно пересуватися, спілкуватися, контролювати свою поведінку тощо.

ІI група інвалідності – люди, життєдіяльність яких значною мірою обмежена, але вони не потребують постійного догляду.

ІIІ група інвалідності – люди з помірними функціональними порушеннями, які потребують соціальної допомоги, але водночас можуть навчатися і працювати за умови необхідної реабілітації або компенсації порушених функцій організму.

Перелік захворювань, які дають право на отримання інвалідності, досить великий і перерахований у наказі N 561 Міністерства охорони здоров’я України.

Як оформити інвалідність в Укр0аїні під час війни

У 2023 році, щоб продовжити або оформити інвалідність, немає необхідності їздити в лікарні з папками документів. Тим, хто вже має статус інвалідності, термін її дії було автоматично продовжено на весь період дії воєнного стану.

Поки триває війна, а також протягом пів року після її завершення, українці можуть звертатися до експертної комісії для встановлення інвалідності заочно незалежно від місця проживання (постійного чи тимчасового) людини з інвалідністю.

Щоб оформити інвалідність, потрібно прийти до лікаря, який надає вам медичну допомогу. Якщо це буде необхідно, він видасть вам направлення на МСЕК. Людям зі статусом ВПО навіть не потрібно для цього укладати декларацію з лікарем.

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