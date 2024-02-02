Хто може отримати надбавку до пенсії: треба відповідати 4 умовам

Українці, які досягли 80 років мають, право на надбавку до своїх виплат майже 1 тисячу гривень. Про це мовиться в законодавстві “Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб”, передає НСН.

Хто може отримати надбавку до пенсії

Така доплата буде здійснюватись кожного місяця після 80 років. Однак окрім віку, літні люди мають відповідати 4 умовам:

вже досягли 80-річного віку;

живуть на самоті;

потребують постійного стороннього догляду за станом здоров’я;

отримують пенсію за віком.

Важливо відзначити, що у випадку, коли літня людина отримує пенсію через інвалідність, цю надбавку їй не буде призначено.

А от необхідність постійного стороннього догляду має бути підтверджено медичними висновками, тобто документами.

Раніше ми писали: Супровід родича з інвалідністю за кордон – необхідні документи у 2024 році