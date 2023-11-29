Українські хакери за допомогою СБУ зламали сайт міністерства праці та соціального захисту росії. Звідти було звантажено велику кількість секретної інформації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела в СБУ, передає НСН.

Хакери та СБУ зламали сайт міністерства праці та соцзахисту росії

За даними джерела, сайт зламало хакерське угрупування “BLACKJACK”, операцію було здійснено спільно з кіберфахівцями СБУ.

Хакерам вдалось отримати доступ до великої кількості документів:

статистики щодо проведення так званої “СВО”,

особистих даних військовослужбовців,

матеріалів доповідей президенту РФ,

довідок щодо кількості протезувань.

Також отримана інформація стосується тимчасово окупованих Харківської і Запорізької областей та їхнього нинішнього “керівництва”.

“Тепер у Служби безпеки з’явиться багато нових документів для вивчення. Після викачування необхідної інформації, хакери “знесли” з серверів міністерства понад 100 терабайти даних”, – повідомило джерело.

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