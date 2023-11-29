Окупанти втратили 1140 солдат, на Херсонщині відмовилися йти на штурм – ситуація на фронті 29 листопада

Повномасштабна війна в Україні триває вже шістсот сорок четверту добу. Про ситуацію на фронті 29 листопада, успіхи ЗСУ і втрати окупантів НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Нічна повітряна атака сьогодні

У ніч на 29 листопада 2023 року противник атакував ударними БпЛА типу «Shahed» з напрямку Приморсько-Ахтарськ -рф. та керованими авіаційними ракетами Х-59 з повітряного простору окупованої Херсонщини.

Усього в ударі було задіяно:

21 ударний БплА «Shahed-136/131»;

3 керовані авіаційні ракети Х-59.

Основний напрямок удару безпілотників – Хмельниччина, ракет – південь країни.

До відбиття повітряного нападу залучено винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті бойової роботи усі ворожі ударні БпЛА знищено в межах Одеської, Миколаївської, Дніпропетровської, Київської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей. Також знищено дві керовані авіаційні ракети на Миколаївщині. Третя – не досягла бажаної цілі.

Загальна ситуація на фронті 29 листопада

Російські окупанти продовжують ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовують тактику терору, завдають ракетних та авіаційних ударів, здійснюють обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.

Протягом минулої доби відбулося 87 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 14 ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів російських окупантів зазнали: Іванівка, Степова-Новоселівка Харківської області; Спірне, Часів Яр, Торецьк Донецької області; Зміївка, Берислав, Козацьке Херсонської області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

Ситуація на окремих напрямках

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де Силами оборони відбили 5 атаки противника.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 4 атаки окупантів поблизу Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії в районах Богданівки, Кліщіївки, Андріївки та Північного Донецької області. Тут українські захисники відбили 16 атак. В свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника південніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Тоненького та Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 27 атак.

На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили 17 атак ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії південно-західніше Старомайорського та Водяного Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії західніше Вербового та Роботиного Запорізької області, де наші захисники відбили 9 атак противника.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

На Херсонщині окупанти відмовилися йти на штурм

У районі тимчасово окупованих Кринок, що у Херсонській області, один із підрозділів 810 окремої бригади морської піхоти російських окупаційних військ відмовився виконувати наказ йти на штурм позицій Сил оборони України.

Мотивували свою відмову російські терористи – відсутністю координації з артилерією, поганими погодними умовами, відсутністю розвідувальних даних.

Проведення штурмових дій також ускладнюють мінні загородження встановлені самим ж російськими загарбниками.

Карти цих мінних полів – засекречені, а інформація штурмовим підрозділам російських окупантів передається тільки за квадратами і без чітких координат.

Так, за протягом місяця в результаті підривів на власних мінах втрати російської 810 бригади морської піхоти склали близько 50 окупантів.

А у районі тимчасово окупованої Піщанівки, що у Херсонській області, протягом останнього тижня внаслідок артилерійських уражень та атак за допомогою дронів, 28 мотострілецький полк 70 мотострілецької дивізії 18 армії південного воєнного округу російських окупаційних військ втратили 30 загарбників.

Цей російський окупаційний підрозділ змушений постійно змінювати місце свого розташування навкруги населеного пункту.

Разом з тим, до січня 2024 року російським окупантами – їхнє командування заборонило проводити ротації, надавати відпустки та залишати місця дислокації, окрім підрозділів забезпечення. Слід зауважити, що основні склади забезпечення розміщенні в районі тимчасово окупованого Перевального, що у Криму. Видача провізії здійснюється тільки на декілька днів. Створення запасів на складах у місцях дислокації не передбачено через високу ймовірність їх ураження Силами оборони України.

Успіхи ЗСУ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, 5 засобів протиповітряної оборони, 9 артилерійських засобів, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби противника.

Орієнтовні втрати противника минулої доби склали: 1140 окупантів, 15 танків, 27 бойових броньованих машин, 32 артилерійські системи, 3 РСЗВ, 3 засоби ППО, 39 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 2 крилаті ракети, 46 автомобілів та 8 одиниць спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.11.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 327580 (+1140) осіб,

танків ‒ 5538 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 10312 (+27) од,

артилерійських систем – 7908 (+32) од,

РСЗВ – 910 (+3) од,

засоби ППО ‒ 600 (+3) од,

літаків – 323 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5944 (+39),

крилаті ракети ‒ 1567 (+2),

кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 10348 (+46) од,

спеціальна техніка ‒ 1121 (+8)

Дані уточнюються.

Ще новини України: Тричі намагалися захопити втрачене на Запоріжжі: що відбувається на фронті 28 листопада