Тричі намагалися захопити втрачене на Запоріжжі: що відбувається на фронті 28 листопада

Повномасштабна війна в Україні триває вже шістсот сорок третю добу. Про ситуацію на фронті 28 листопада, успіхи ЗСУ і втрати окупантів НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Загальна ситуація на фронті 28 листопада

Російські окупанти продовжують ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовують тактику терору, завдають ракетних та авіаційних ударів, здійснюють обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.

Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 1 ракетного та 8 авіаційних ударів, здійснив 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Цієї доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши 1 ударний БпЛА типу “Shahed-136/131”, ворожий дрон знищено.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів російських окупантів зазнали Степова-Новоселівка Харківської області; Новомихайлівка, Костянтинівка, Новоукраїнка Донецької області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

Ситуація на окремих напрямках

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де підрозділи Сил оборони України відбили 3 атаки противника.

На Лиманському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Стельмахівки, Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області. Тут українські воїни відбили 12 атак ворога.

На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 28 атак противника поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новобахмутівки, північно-східніше Бердичів, Авдіївки, Опитного, Сєверного та південніше Тоненького Донецької області, де Силами оборони відбито 23 атаки.

На Мар’їнському напрямку загарбники, за підтримки авіації, вели безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут Сили оборони відбили 9 атак.

На Шахтарському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Запорізькому напрямку окупанти 3 рази безуспішно намагалися відновити втрачене положення біля Роботиного та Новопрокопівки Запорізької області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” на Херсонському напрямку наші воїни надалі утримують зайняті позиції на лівому березі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

Успіхи ЗСУ

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по пункту управління та 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Орієнтовні втрати противника минулої доби склали: 860 окупантів, 3 танки, 3 бойові броньовані машини, 1 артилерійська система та 3 автомобіля.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.11.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 326440 (+860) осіб,

танків ‒ 5523 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 10285 (+3) од,

артилерійських систем – 7876 (+1) од,

РСЗВ – 907 (+0) од,

засоби ППО ‒ 597 (+0) од,

літаків – 323 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5905 (+0),

крилаті ракети ‒ 1565 (+0),

кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 10302 (+3) од,

спеціальна техніка ‒ 1113 (+0)

Дані уточнюються.

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