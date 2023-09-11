Банки почали блокувати карти ВПО: в уряді вже шукають рішення

Гаряча лінія Міністерства соціальної реінтеграції приймає скарги на випадки арешту банківських рахунків внутрішньо переміщених осіб державними та приватними виконавцями. В тому числі йдеться про кошти, отримані ВПО як соціальна допомога від держави та міжнародних організацій. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України на своїй сторінці Facebook, передає НСН.

Банки почали блокувати карти ВПО

Про це йшлося на засіданні Координаційного штабу з питань забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб під головуванням віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук.

У заході взяли участь представники Мінреінтеграції, Мінсоцполітики, Мінінфраструктури, Мін’юсту, Мінфіну, МЗС, Ощадбанку, ПриватБанку, обласних військових адміністрацій, інших відомств та організацій, а також співголова міжфракційного об’єднання «ВПО України», народний депутат Руслан Горбенко.

У відомстві заявили, що розроблять рішення на законодавчому рівні, щоб взяти ситуацію під контроль і не допустити блокування рахунків переселенців.

«Це кошти, які держава, а також благодійні фонди та міжнародні організації виділяють для підтримки наших внутрішньо переміщених осіб. І не можна допустити, щоб внутрішні переселенці були позбавлені такої грошової допомоги. Навіть якщо вони є боржниками. Оскільки дуже часто це єдині кошти, які у них є», – наголосила Ірина Верещук.

Під час обговорення народний депутат Руслан Горбенко запевнив, що міжфракційне об’єднання “ВПО України” долучиться для прискорення вирішення цього питання на законодавчому рівні.

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