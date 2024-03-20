Кабмін закриває реєстр міжнародних спонсорів війни: що це означає

Кабінет Міністрів закриває реєстр міжнародних спонсорів війни, яке впродовж двох років поповнювало Нацагентство з питань запобігання корупції.

Про це повідомляє пресслужба уряду, передає НСН.

Міністерство закордонних справ заявило про численні звернення представників дипломатичного корпусу країн-партнерів щодо відсутності нормативної бази для існування такого списку. Та, відповідно, негативний вплив цього списку на ухвалення важливих рішень для протидії російській агресії.

Також Міністерство юстиції наголосило на неприйнятності поширення від імені держави такої інформації без врегулювання питань на законодавчому рівні.

У РНБО серед іншого зазначили, що необхідності в додаткових інституціях щодо реалізації державної санкційної політики немає, оскільки вся інформація з цього питання включена до Державного реєстру санкцій.

Представники Національному агентстві з питань запобігання корупції погодились, що дійсно існує питання подальшого функціонування списку.

Таким чином було вирішено:

Передати інформацію, яка міститься на вищезгаданому сайті, до Міжвідомчої робочої групи з питань реалізації державної санкційної політики для опрацювання, в тому числі, визначення підстав для застосування санкцій до зазначених на даному ресурсі суб’єктів та підготовки відповідних пропозицій для розгляду на засіданні РНБО.

Переадресувати користувачів зі сторінки “Міжнародні спонсори війни” на веб-сайт Ради національної безпеки і оборони України “Державний реєстр санкцій”.

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