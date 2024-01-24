Інвестори з-за кордону хочуть купити два українські держбанки – Мінфін

Іноземні інвестори зацікавилися покупкою двох державних банків в Україні – Сенс Банку та Укргазбанку. Ці фінустанови вже активно готують до продажу, не виключається, що угоди укладуть уже 2024 року. Передає НСН.

Інвестори з-за кордону хочуть купити два українські держбанки

“Є зацікавленість іноземних інвесторів у двох державних банках. Це Укргазбанк і Сенс Банк, і ми активно готуємо їх до продажу. Ці сигнали ми отримали наприкінці минулого року (2023-го. – Ред.), – починаючи з осені”, – повідомив ЗМІ заступник міністра фінансів Юрій Драганчук.

За його словами, найближчим часом Міністерство фінансів приверне фінансових радників для цих банків. Також відомство спільно зі Світовим банком (СБ) напрацьовує зміни до законів, щоб провести приватизацію якомога прозоріше та продати “справді серйозному потенційному інвестору”.

“Потенційні інвестори нас підганяють … Паралельно ці банки готуються всередині, і я досить позитивно налаштований, хочеться цього року продати ці два банки”, – наголосив Драганчук.

Водночас Україна поки не готова продавати ПриватБанк, який приносить гроші держбюджету. Втім, Драганчук не виключив, що приватизація ПриватБанку можлива в майбутньому.

“Держава має стратегію скорочення банківського сектора… Але треба реально дивитися на речі. Ринок зараз такий, що в ПриватБанк – це той банк, в який готова вкладати гроші держава, і банк, який генерує мільярд доларів доходу державного бюджету”, – сказав представник Мінфіну.

Раніше у Національному банку України (НБУ) також заявляли, що незважаючи на війну просять Міжнародну фінансову корпорацію (IFC) та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) продовжувати роботу над приватизацією Укргазбанку та Ощадбанку, розпочату ще до повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Чому продають держбанки

Після націоналізації Сенс Банку (колишня Альфа-Банк Україна) частка підконтрольних державі банків на ринку зросла до 56%. Це дуже високий показник: згідно з міжнародним досвідом, слід обмежуватись не більше ніж 25%.

Вважається, що держава є менш ефективним власником за приватний бізнес. Крім того, концентрація фінустанов у руках держави може призвести до перекосів на банківському ринку.

На цьому тлі в рекомендаціях МВФ уже давно “спливає” необхідність продажу держбанків в Україні. Раніше процес приватизації планували на 2024 рік. Але повномасштабна війна змінила ці плани.

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