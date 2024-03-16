Як змінилась кількість безробітних в Україні за п’ять років – інфографіка

Кількість безробітних в Україні у 2023 році стрімко знизилася і становила меньше півмільйона осіб, незважаючи на повномасштабну війну.

Про те, як змінювалася кількість зареєстрованих безробітних останні п’ять років, розповіли “Слово і діло”, передає НСН.

Згідно з інфографікою, упродовж 2019 року статус безробітного мали 1 млн 024,4 тисячі українців (наприкінці року було 338,2 тисяч). Допомогу з безробіття отримували 829,7 тисяч осіб. Працевлаштуватися змогли 338,2 тисяч безробітних. При цьому на ринку було більше 1,1 млн вакансій.

Пандемія коронавірусу значно погіршила ситуацію на ринку праці: у 2020 році кількість безробітних зросла на 21,7% — до 1 млн 247,2 тисяч осіб. Станом на кінець року такий статус мали 459,2 тисяч осіб (+35,8%). Зросла також кількість одержувачів допомоги — до 1 млн 118,6 тисяч осіб (+34,8%).

Кількість працевлаштованих за рік практично не змінилася — 384,5 тисячі осіб. А ось кількість вакансій скоротилася майже на третину. Варто зазначити, що вдвічі зменшилась кількість тих безробітних, які брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру.

У 2021 році ситуація трохи покращилася: упродовж року статус безробітного мали 1 млн 191 тис. осіб (-4,5%). На кінець року було 295 тисяч безробітних (-35,8%). Кількість одержувачів допомоги зменшилася лише на 3,5% — до 1 млн 079,8 тисяч осіб.

У повідомленні також сказано, що у 2021 році зросла кількість працевлаштованих безробітних (на 5,3%), але кількість вакансій скоротилася ще на 14,9% — до 705,8 тисяч.

Як змінилась кількість безробітних після початку повномасштабного вторгнення

Попри те, що Україна переживає повномасштабну війну, кількість офіційно зареєстрованих безробітних в країні зменшилася до історично низького рівня. Існують декілька причин такого явища.

По-перше, значна кількість українців виїхала за кордон або опинилася на окупованих територіях. По-друге, відомо, що терміни виплат допомоги безробітним під час воєнного стану обмежені трьома місяцями. І, нарешті, для того щоб мати статус безробітного військовозобов’язаним, потрібно надати військово-обліковий документ.

У 2022 році статус безробітного мали 867,6 тисяч українців (на 27,2% менше), а наприкінці року — 186,5 тисяч (-36,8%). Кількість одержувачів допомоги скоротилася на 27% — до 788,7 тисяч осіб. Працевлаштуватися змогли 248,8 тисяч безробітних (-38,5%), а кількість вакансій зменшилася на 43,8%.

Кількість офіційно зареєстрованих безробітних у 2023 році знизилася ще на 44,3% — до 483,2 тисяч. А наприкінці року їх було лише 96,1 тисяч (-48,5%). Кількість одержувачів допомоги зменшилась на 59% — до 323,6 тисяч осіб. Працевлаштованих поменшало на 35,6% — 160,1 тисяч.

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