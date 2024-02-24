Як шахраї виманюють гроші у родини військовополонених – Лубінець

Омбудсман Дмитро Лубінець у своєму Telegram-каналі заявив, що шахраї виманюють гроші у родини військовополонених. За його словами, зловмисники пропонують за гроші “включити” військовополонених у списки на обмін. Передає НСН.

Як шахраї виманюють гроші у родини військовополонених

Омбудсман розповів, що зловмисники звертаються до родин військовополонених, пропонуючи за грошову винагороду “включити” їхніх рідних до списків на обмін. Також вони можуть пропонувати “прискорити” процес обміну для конкретного військовослужбовця.

В процесі своєї злочинної діяльності шахраї навіть зламують сторінки посадових осіб державних органів у соціальних мережах.

На жаль, нещодавно шахраї зламали акаунти працівників Офісу Омбудсмана.

“Недоброчесні нібито від імені цих працівників надсилали “прохання” позичити певну суму грошей громадянам, з якими відбувалося спілкування щодо їхніх звернень до Секретаріату Уповноваженого ВР України з прав людини”, — розповів омбудсман.

Громадянам варто бути пильними

Лубінець наголосив, що працівники Офісу Омбудсмана сумлінно виконують свої посадові обов’язки в умовах воєнного стану. Особливо важливо знати, що вони ніколи не висловлювали до заявників будь-яких прохань, зокрема й грошового характеру.

Звертаючись до шахраїв, правозахисник нагадав, що такі злочинні дії несуть за собою кримінальну відповідальність.

“Також звертаюся до рідних військовополонених: будьте обережними та пам’ятайте — зловмисники можуть вигадувати нові способи нажитися на людському горі”, — завершив своє звернення Лубінець.

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