Як допомогти собакам і котам, які залишилися без дому: 5 способів

Suziria Charity розповіли про п’ять способів, завдяки яким кожен із нас може допомогти собакам і котам, які залишаються без дому, забезпечуючи їм право на повноцінне життя і любов. Передає НСН.

Як допомогти собакам і котам, які залишилися без дому

Кількість домашніх улюбленців без дому дуже велика. Якщо спиратись на підтверджену інформацію, то зоозахисні організації і волонтери наразі нараховують приблизно 150 тисяч безпритульних тварин. Також, згідно з дослідженням ініціативи Save Pets of Ukraine, внаслідок війни кількість тварин у притулках і на утриманні зооволонтерів зросла на 20-30% у тилових областях на 60% у зооволонтерів і на 100% і більше у притулках прифронтових областей.

Із початком повномасштабного вторгнення цифра тварин без дому тільки зростає. Це пов’язано з тим, що:

багато власників покинули своїх домашніх улюбленців, залишивши їх на вулиці;

популяцію тварин на прифронтових та деокупованих територіях ніхто не контролює;

стерилізаційних програм стало менше.

Всі ці причини тільки сприяють подальшому розмноженню безпритульних тварин у майбутньому. Така ситуація критична не тільки через саме число тварин без прихистку, а ще й через велику загрозу, яку вони можуть нести. Річ у тому, що безпритульні тварини є резервуаром зооантропонозів (ред. – хвороби спільні для людей і тварин), зокрема сказу, лептоспірозу, ехінококозу, демодекозу, токсоплазмозу та інших хвороб, що є надзвичайно небезпечними для суспільства і навколишнього середовища. Ми маємо розв’язати цю проблему, бо в іншому разі на вулицях нас будуть зустрічати собаки та коти з потенційним вірусом того ж сказу, що летальний для людини, а навколишнє середовище буде отруєне паразитарними загрозами, теж доволі небезпечними для нас та наших дітей.

5 способів, як кожен може допомогти домашнім улюбленцям, які залишились без дому

Допомогти фінансово

Основна проблема, з якою стикаються зоозахисники та притулки і, яка впливає на все інше – це відсутність фінансування. Тому ви можете звернутися до притулку і внести благодійний внесок.

Давайте визначимо коротко основні проблеми, які потребують фінансової підтримки, щоб ви могли зрозуміти, для чого необхідні кошти:

брак місць для утримання тварин/вольєрів;

нестача кормів, зокрема і через зростання їхньої вартості;

нестача коштів на медикаменти та послуги ветеринарних клінік;

складність у прилаштуванні тварин;

скорочення доходів/ донатів (особливо для малих притулків);

відсутність можливості евакуації тварин з великих притулків;

скорочення/відсутність стерилізаційних програм на прифронтових територіях;

проблема з утепленням притулків.

Але пам’ятайте, якщо у вас немає можливості фінансувати притулки, то є й інші способи допомагати.

Подаруйте сім`ю хвостику

На жаль, кількість усиновлених тварин не збільшується пропорційно надходженню чотирилапих у притулки. В особливо успішних випадках середній відтік з притулку в 10-15% вважається дуже успішним, а якщо більше – то вже щастя.

І тут варто зазначити, що така ситуація потребує системного вирішення. Розв’язання питання з безпритульними тваринами вимагає системного підходу та популяризації адопції свідомими українцями. У довгостроковій перспективі “усиновлення” хвостатих допоможе зменшити як кількість безпритульних тварин в Україні, так і навантаження на самі притулки, які обмежені в ресурсах. Адже кожна адопція відкриває простір для прийняття нових тварин, що потребують допомоги, лікування та стерилізації.

Та і погодьтеся, найкращою допомогою для безпритульної тваринки, буде отримання люблячої родини і теплого дому. Посприяти цьому можна за допомогою волонтерів, або звернувшись до притулку. Ви можете самі забрати котика чи собачку та зробити його вашим членом сім`ї. Або ви завжди можете розповсюдити інформацію про хвостика, що шукає дім, для тих, хто хоче забрати хвостика додому та подарувати тепло та сім’ю.

Поділитись речами, які допоможуть утеплити домівки хвостатих

У багатьох з нас, наприклад, вдома є речі, які шкода викинути, але вже використовувати не будете. Тоді ви можете віддати їх до притулку, там знайдуть їм застосування. Яке? Утеплення/обладнання будинків, вольєрів і т.д.

Піклуйтеся про тварин поза межами свого дому

Запропонуйте притулку свої послуги волонтера, або візьміть під патронаж тваринку. Розуміємо, що не кожен має змогу фізично утримувати тварин, але це можна робити дистанційно, таким чином на одну щасливішу і ситу тварину стане більше.

Нагодуйте їжею, напоїть водичкою, знайдіть укриття

Стаціонарні притулки переповнені, катастрофічно не вистачає місць для утримання, чи перетримки тварин. Тому більша частина з них знаходяться просто на вулицях. З настанням холодів ситуація для безпритульних хвостатих погіршується, тому не проходьте повз хвостатого безхатька – нагодуйте. Їжа – це перше й основне джерело тепла. Друге – це тепла вода, тому напоїть чотирилапого. При змозі зробіть укриття, щоб тваринка мала змогу вкритись від негоди. Вони також потребують безпеки.

Можна зранку не випити філіжанку кави, а купити 200 г сухого корму і нагодувати котика або собачку, яка зустрінеться. Вони точно будуть вдячні.

Хто з притулків і центрів адопції потребує допомоги:

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