В Україні готують масштабні зміни для власників домашніх тварин. Нововведення водить уряд. Про це повідомляє Мінагрополітики, передає НСН.

Якщо вдасться реалізувати все задумане, власники домашніх тварин отримають чимало переваг.

Які зміни для власників домашніх тварин приготував Кабмін

Кабмін прийняв Постанову про запуск проєкту із запровадження ідентифікації та реєстрації домашніх тварин. Передбачається, що він дозволить прибрати монополію державних клінік на реєстрацію тварин, йдеться у повідомленні Мінагрополітики.

Прибирається монополія державних клінік на реєстрацію тварин. Цей проєкт дозволить усім ветеринарам, які працюватимуть з Реєстром, видавати ветеринарні паспорти державного зразка. Водночас реєстрація тварин буде безкоштовною і для ветеринарів, і для власників домашніх тварин, – заявив заступник Міністра аграрної політики та продовольства Денис Башлик

Зазначається, що Постанова є ініціативою Міністерства аграрної політики України, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та Міністерства цифрової трансформації України. Створення Реєстру відбувається без залучення коштів державного бюджету – за все заплатять міжнародні донори.

Недосконалість обліку домашніх тварин відділяла Україну від європейських стандартів поводження з домашніми тваринами та створювала перепони для виїзду українців за кордон разом зі своїми улюбленцями, – пояснила заступниця голови Держслужби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Ольга Шевченко

Ініціатори проєкту серед переваг для власників називають можливість відновлення документів на тварину та підтвердження права власності на неї, полегшення пошуку зниклих тварин, а згодом – відображення електронних ветеринарних паспортів у застосунку «Дія».

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