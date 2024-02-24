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Як часто українці донатять на армію – результати опитування

донатять на армію

Як свідчать результати опитування дослідницької компанії Gradus Research, українці більше донатять на армію. Передає НСН.

Як часто українці донатять на армію

Дослідження свідчить, що регулярність донатів від українців збільшується. А частка тих, хто долучається до благодійних чи волонтерських зборів час від часу, не змінилась з лютого 2023 року і залишається на рівні 44%.

донатять на армію

“Такі цифри залученості українців до допомоги свідчать і про збільшення, власне, потреби у такій допомозі, і про стабільну налаштованість людей боротися далі. А це дуже важливий показник, що допомагає оцінити реальну картину, без похибки на втому чи емоції”, — прокоментувала директорка дослідницької компанії Gradus Research Євгенія Близнюк.

Про готовність продовжувати боротьбу свідчить і той факт, що рівень працевлаштованості зріс майже вдвічі від травня 2022 і наразі складає 61%. Вдвічі більше опитаних громадян декларують і впевненість у стабільності доходу у майбутньому (48% зараз та 25% у травні 2022).

донатять на армію

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