РФ готується до знищення Кримського мосту, будуючи залізниці на окупованій території Запорізької та Херсонської областей з метою уникнення повної блокади.

Про це повідомила полковник Наталія Гуменюк, керівниця Об’єднаного координаційного (ОК) прес-центру Сил оборони півдня України в ефірі телемарафону, передає НСН.

Гуменюк заявила, що росіяни готуються до знищення Кримського мосту

“Очевидно, що вони вже опікуються альтернативним маршрутом, тому що дослухаються до повідомлень ГУР і його очільника про те, що є зайва конструкція, яка очевидно буде ліквідована. То ж у цьому випадку поява такого шляху очевидно розрахована на заміну, альтернативу. Якщо вона буде так прокладена і запущена, то цілком ймовірно, що саме таким чином ворог розраховує забезпечувати поставки підсилення і озброєння і боєприпасів і особового складу”, – пояснила Гуменюк.

На запитання, як Україна може протидіяти таким планам, Гуменюк відповіла: “Ми неодноразово говорили, що в цій війні дуже велике значення має далекобійна зброя. Чому? Тому що вона здатна руйнувати й такі далекоглядні плани ворога”.

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