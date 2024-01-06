Військовослужбовець, військовозобов’язаний або резервіст, який призваний на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, має можливість скласти особисте розпорядження на випадок своєї загибелі (смерті). Згідно з цим розпорядженням він може визначити особу (осіб) для отримання одноразової грошової допомоги за його вибором, визначивши розмір частки цих осіб у відсотках. Про це йдеться в законопроєкті № 9226, передає НСН.

Грошова допомога родичам загиблого військового: хто може отримати

Розпорядження повинно бути у письмовій формі та може бути складене в довільній формі. Після його складання, нотаріус або командир військової частини повинні засвідчити його, і в подальшому воно зберігається в ТЦК та СП за місцем реєстрації або призову, або за місцем зберігання особової справи у випадку військових СБУ, СЗР тощо.

Незалежно від змісту особистого розпорядження право на одноразову грошову допомогу мають малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти, непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні батьки загиблого в розмірі 50 відсотків частки, яка належала б кожному з них за відсутності особистого розпорядження.

У випадку відсутності розпорядження, виплату отримають:

діти, у тому числі усиновлені, зачаті за життя та народжені після смерті, а також діти, стосовно яких загиблого за життя було позбавлено батьківських прав;

один із подружжя;

батьки (усиновлювачі), якщо вони не були позбавлені стосовно нього батьківських прав або їхні батьківські права були поновлені на час загибелі (смерті);

онуки, якщо на момент загибелі (смерті) їхні батьки загинули (померли);

жінка (чоловік), з якою (з яким) проживали однією сім’єю, але не перебували в шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, за умови що цей факт встановлено рішенням суду, яке набрало законної сили;

утриманці, визначені відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”.

Що ще треба знати

Від допомоги можна відмовитись на користь інших членів сім’ї, зазначених у переліку, подавши відповідну заяву та засвідчивши її нотаріально. Однак не допускається відмова представників від імені малолітніх, неповнолітніх, повнолітніх непрацездатних дітей загиблого.

Допомога не призначається особам, які мають адміністративні чи кримінальні справи за вчинення правопорушень стосовно загиблої (померлої) особи.

Зміст розпорядження не розголошується за життя військового, а військовослужбовець може змінити або скасувати його в будь-який момент. Закон набуває чинності 29 березня 2024 року.

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