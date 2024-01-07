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Політика

Глава МЗС Японії прибула до Києва з подарунком: перші подробиці візиту

Глава МЗС Японії прибула до Києва

У неділю, 7 січня, до Києва з робочим візитом прибула Йоко Камікава, глава Міністерства закордонних справ Японії. Вона передасть Україні великогабаритне енергетичне обладнання, яке допоможе пережити зиму під ворожими атаками, якщо постраждає інфраструктура. У графіку робочої поїздки – зустріч з українським колегою Дмитром Кулебою та іншими урядовцями.

Про візит гості до Києва повідомляє Kyodo News, передає НСН. Пишуть, що вона дісталася літаком Польщі, а звідти приїхала поїздом до української столиці.

Глава МЗС Японії прибула до Києва з подарунком

“Камікава, яка відвідує Україну вперше з моменту вступу на цю посаду у вересні, проведе переговори з урядовцями, зокрема своїм українським колегою Дмитром Кулебою”, – йдеться у повідомленні з посиланням на інформацію від МЗС Японії.

Очікується, що Камікава повторить, що підтримка Японією України залишається незмінною. Також вона візьме участь у церемонії передачі великогабаритного енергетичного обладнання й обговорить деякі питання з відновлення та відбудові України.

Видання зазначає, що візит відбувається напередодні конференції, яку країни проведуть у Токіо 19 лютого. Тут теж говоритимуть про відбудову інфраструктури, яку зруйнували росіяни і яка потребує відновлення насамперед. Японський досвід у цьому питанні є дуже важливим для України.

Глава МЗС Японії прибула до Києва

Йоко Камікава в Києві. Джерело: Kyodo News

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