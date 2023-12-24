Це може статися вже завтра: як приберуть путіна – екс-глава ЦРУ

Російський диктатор володимир путін буде усунутий від влади в результаті державного перевороту через війну в Україні, яка “зайшла в глухий кут”, попередив колишній керівник ЦРУ Джек Девайн. Як пише видання The Sun, за словами екс-глави ЦРУ, він не здивується, якщо російський тиран “зникне завтра”. Передає НСН.

Це може статися вже завтра: як приберуть путіна

Експерти попереджали, що путін може не дожити до наступного дня народження, оскільки він радше покінчить самогубством”, аніж зіткнеться з приниженням, пов’язаним з переворотом.

Але ймовірність перевороту з боку його найближчого оточення зростає, оскільки він стикається з перспективою “перманентного тупика” в Україні, вважає Девайн.

“Це буде сюрприз. Завжди є те, що ми називаємо “чорним лебедем” (теорія, що розглядає важкопрогнозовані та рідкісні події, котрі мають значні наслідки – УНІАН), який з’являється нізвідки. путін може зникнути завтра, і я не здивуюся, якщо якийсь елемент в уряді вирішить, що він збирається вжити виконавчих заходів”, – зазначив він.

Водночас, додав він, якщо не буде “чорного лебедя”, проблеми путіна почнуться тоді, коли він зайде в глухий кут, а саме це й відбувається зараз.

“Я не думаю, що це буде повстання. Я думаю, що це буде те, що ми можемо назвати палацовим переворотом”.

Девайн вважає, що путін стає все більш непередбачуваним і небезпечним – і його вторгнення в Україну “посіяло його політичний крах”.

На його думку, популярність тирана буде продовжувати падати в міру продовження війни, але це не зупинить його жахливого курсу і російський лідер продовжуватиме свою боротьбу, “чого б це не коштувало”.

“Чим більше втрат і чим більше насильства бачать російські громадяни, тим менше людей хочуть брати в цьому участь. Йому буде важко вербувати людей, але це все ж таки росія. Він знайде спосіб примусити, заманити. Зрештою, він створить армію, але війна буде ставати все менш популярною”, – пояснив він.

Девайн попереджає, що кінець конфлікту “починається лише тоді, коли війна заходить у глухий кут і обидві сторони втомилися”. Він зазначає, що путіна не вдалося вигнатиз України, але “застій – це не перемога”.

“Українці не збираються віддавати їм територію. путін не збирається відступати. Але ви можете знизити температуру. Вони повинні згорнутися, коли всі зрозуміють, що у путіна немає надії на перемогу”, – каже екс-глава ЦРУ.

Водночас він попереджає, що навряд чи путін буде витіснений назад до росії.

“Думаю, наступного року ми побачимо майже постійну патову ситуацію”, – каже Девайн.

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