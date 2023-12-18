Майор ГРУ втік до Нідерландів і готовий давати свідчення проти РФ

Колишній майор ГРУ РФ і старший інструктор ПВК “Вагнер” здався владі Нідерландів і готовий свідчити в суді з приводу військових злочинів РФ в Україні починаючи з 2014 року.

У понеділок, 18 грудня, проєкт Gulagu.net, який заснував російський правозахисник Володимир Осєчкін, опублікував фото явки з повинною колишнього російського силовика, передає НСН.

За словами правозахисника, колишній співробітник ГРУ має намір запросити політичний притулок і міжнародний захист в Нідерландах і постати перед правосуддям Міжнародного кримінального суду.

“Свідоцтво про воєнні злочини передано в офіс прокурора та слідчих Міжнародного кримінального суду”, йдеться в повідомленні.

Ім’я не називається, проте відомо, що ексофіцер російських спецслужб мав звання полковника, обіймав посаду “начальника” так званого 4-го відділу управління спецоперацій “генпрокуратури ДНР”.

Він готовий відповісти за співучасть в агресії проти України і дати свідчення щодо В. Суркова, А. Бородая, командира 10 бригади спецназу ГУ ГШ (в/ч 51532) генерал-майора Сергія Свида (позивний “Рязань”, куратор “Редуту” і “Вагнер”), а також високопоставлених співробітників ФСБ і МО РФ, які курирували спеціальні операції на території України в 2014-2015р. і війни в 2022р.

“Хочу розповісти міжнародному розслідуванню і суду відомі мені факти корупції, військової агресії, злочинів, розкрити незаконні схеми Путіна про вторгнення в Україну в 2014 році”, сказано в заяві ексмайора ГРУ.

Він, зокрема, розповів, що понад рік передавав дані Осєчкіну для формування матеріалу до МКС та Офісу генпрокурора України.

За словами ексмайора ГРУ, один із лідерів “Вагнера” Дмитро Уткін особисто віддавав накази про страти та розправи над цивільними в Україні та Сирії, “передаючи накази Пригожина, який виконував волю Путіна”.

Сам він був членом групи “Редут”, яка, за його словами, з 2021 року воює в Україні. А ще 2014 року взяв участь у “першому вторгненні в Україну”, командуючи групою захисту “прем’єра ДНР” Бородая, який діяв від адміністрації Путіна, “особисто від Владислава Суркова”.

“Ми мимоволі стали співучасниками організованого перевороту на частині України, яким керувала АП Росії”, написав ексофіцер у своїй явці та додав, що був свідком “страшної фальсифікації” на всіх “референдумах” на окупованих територіях.

Крім того, він заявив, що був непрямим свідком “кривавої розв’язки” в аеропорту Донецька в травні 2014 року, коли Бородай, колаборант із СБУ Олександр Ходаковський та їхні помічники “занапастили купу народу”, щоб Москва скоріше виділила гроші та зброю.

“Кремль замовляв більше жертв і обов’язково бойових дій під виглядом “визвольного руху народу”, розповів російський силовик.

Він зізнався також, що, обіймаючи посаду в “генпрокуратурі ДНР”, спільно з ФСБ вийшов на слід обстрілу Донецька:

“Слід привів до Республіканської гвардії ДНР, яка підпорядковується генерал-майору Івану Кондратову (“Ваня Русскій”) та Захарченку (главар “ДНР”, був ліквідованй 2018 року. – Ред.). Командував обстрілом командир батальйону Іванов Євген (Копье). Цілі – зрив “Мінськ-2″ та дестабілізація свідомості цивільного населення Донецька проти сил ЗСУ”.

При цьому підрозділи, підпорядковані штабу Захарченка та Ходаковського, мінували вулиці та стежки в районі шахти/селища Трудовська та прилеглий ліс без складання карти мінних полів, через що навесні 2015 року загинули, як мінімум п’ять осіб, у тому числі діти, розповів ексофіцер РФ.

Також, за його словами, у 2021 та 2022 роках ФСБ готувала ДРГ для дій на території України неподалік “ЛДНР”, щоб дестабілізувати обстановку в ОРДЛО та звинуватити в цьому Київ.

На базі цих загонів були сфорсовані батальйонні тактичні групи (БТГр), які вторглися в Україну в лютому 2022 року, і ексмайор ГРУ, який запросив притулку в Нідерландах, був, за його словами, начальником розвідки 2-го загону.

Він додав, що під час виконання “завдань” від міноборони РФ в Україні “неодноразово бачив порушення 4-ї статті Женевської Конвенції стосовно цивільного населення”, зокрема жорстокість до військовополонених та їх убивство або вивезення дітей без батьків до Білорусі.

“Наприкінці березня в районі міст Гостомель – Буча я отримав наказ від співробітників контррозвідки розстріляти п’ятьох людей, яких ми тримали в полоні та яких ФСБ представила як диверсантів, хоча це всі були жителі найближчих сіл. Я наказ не виконав і людей відпустив, чим піддав себе переслідуванню за воєнним ордером”, заявив силовик.

При цьому також публікується документальне свідоцтво про військові злочини РФ в Україні, яке передано в офіс прокурора і слідчим Міжнародного кримінального суду.

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