У Бєлгородській області відбувся бій з окупантами – стали відомі деталі

У Бєлгородській області відбувся бій з окупантами. Добровольці з легіону «Свобода Росії» прозвітували про виконану операцію, передає НСН.

«Штурмові групи Легіону виконали всі поставлені завдання та успішно повернулися на територію України», доповіли добровольці.

Вони прокоментували заяву губернатора Бєлгородської області Гладкова, що внаслідок операції «втрат немає».

За їхніми словами, 17 грудня штурмові загони Легіону «Свобода Росії» зайшли до Бєлгородської області рф, знищили ВОП (взводний опорний пункт) путінських військ неподалік Теребрено, виконали поставлені завдання і вже повернулися. Фото/відео бійці пообіцяли опублікувати пізніше, «як переведуть дух».

«Дорогою назад залишили цікавий пазл «фахівцям» путінських інженерних військ. Висувайтеся, актуалізуйте карти мінних полів. А всім язикам Кремля, які пишуть про «українську ДРГ» ще раз (для тупих пояснюємо): Ми – російські добровольці. І ми маємо право приходити додому будь-коли. Тим паче, з доброю метою», підсумували в Легіоні «Свобода Росії».

Нагадаємо, російський губернатор В’ячеслав Гладков увечері, 17 грудня, поскаржився, що ЗСУ нібито обстріляли село Теребрено Бєлгородської області. Гладков запевнив, що «ситуація під контролем», але визнав, що є руйнування: пошкоджено один приватний житловий будинок та альтанку, а також лінії електро- та газопостачання.

У ГУР підтвердили факт бойових зіткнень, додавши, що операцію здійснили противники кремлівського режиму.

«Головне управління розвідки підтверджує факт бойових зіткнень поблизу населеного пункту Тєрєбрєно Бєлгородської області», йдеться в повідомленні.

Унаслідок атаки було знищено взводний опорний пункт російських військ.

«Несподіваний напад на позиції підрозділів армії терористичної росії викликав панічну реакцію серед особового складу місцевого гарнізону. Так, за наказом тамтешніх командирів російських військ був відкритий хаотичний артилерійський вогонь по навколишніх селах», зазначили у ГУР.

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