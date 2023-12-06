Снайпер СБУ поцілив в офіцера рф з рекордної дистанції – стали відомі подробиці

Снайпер СБУ, який ліквідував російського офіцера з рекордної дистанції в 3,8 км, годинами сидів нерухомо в холодну погоду. Він чекав, коли його коригувальник дасть команду вистрілити.

Про це повідомляє НСН з посиланням на WSJ.

Снайпер Служби безпеки України, який влучив у російського солдата з відстані у 3800 метрів, — це 58-річний колишній бізнесмен та стрілець-спортсмен В’ячеслав Ковальський.

Чоловік розповів, що рекордний постріл зробив 18 листопада.

Снайпер працював зі своїм «споттером», тобто коригувальником. Разом вони входять до підрозділу військової контррозвідки СБУ.

Зокрема коригувальник використовував лазер, щоб визначити, наскільки далеко знаходяться російські солдати. Навідник також мав розрахувати температуру повітря, вологість та кривизну землі, щоб побачити, як це вплине на кулю його напарника.

Військові облаштували позиції через річку від російської військової бази на Херсонщині.

«Пара націлилася на російського офіцера, який дає інструкції групі солдатів», пише WSJ.

Військові зробили тестовий постріл на відстані від мішені, з’ясували, що неправильно встановили швидкість вітру, тоді змінили налаштування і вистрілили в ціль.

Зрештою коригувальник дав Ковальському добро на спусковий гачок, сказавши йому: «Можеш».

Кулі зі спеціальної снайперської гвинтівки Ковальського, знадобилося близько дев’яти секунд, щоб вразити ціль. Гвинтівка складається з американського ствола, японського прицілу та інших українських деталей.

The Journal навіть опитало експертів. Колишні снайпери та експерти з балістики розповіли, що такий постріл можливий.

За даними hromadske, Ковальський стріляв із гвинтівки «Володар Обрію» — це мультикаліберна снайперська гвинтівка, що розроблена однойменною українською компанією за участю ще двох іноземних — американської Bartlein Barrels та британської ARC Ballistics. До гвинтівки розробили також спеціальний набій 12,7×114 HL.

«Думаю, росіяни тепер знають, на що здатні українці. Нехай сидять вдома і бояться», сказав снайпер в інтерв’ю WSJ.

Попередній рекорд у 2017 році встановив канадський військовослужбовець, який в Іраку вбив бойовика угруповання «Ісламська держава» з відстані 3540 метрів. До цього рекордом вважався постріл на відстань 2475 метрів, який здійснив у 2009-му британський снайпер Крейг Гаррісон.

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