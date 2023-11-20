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Тег:
Економіка

Forbes порівняв витрати обласних центрів на фінансування ЗСУ і на благоустрій: деталі

витрати обласних центрів на фінансування ЗСУ
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Forbes проаналізував, скільки грошей на підтримку обласних бригад ТрО виділяли міста. Дані зібрали протягом девʼяти місяців 2023 року. Передає НСН.

Forbes порівняв витрати обласних центрів на фінансування ЗСУ і на благоустрій

За даними Forbes, 21 місто сумарно спрямувало 3,8 млрд грн на потреби сил оборони. При цьому на благоустрій витратили 12,8 млрд грн.

Лише два міста, Житомир і Луцьк, виділили на оборону більше, ніж на благоустрій. В абсолютних цифрах найбільше фінансування обох напрямів у Дніпрі: 1,4 млрд – на оборону і 3,2 млрд – на благоустрій. У Харкові, Ужгороді та Херсоні видатки на тероборону знайти не вдалося. Хоча Херсон і на благоустрій виділив лише 8 млн грн, що схоже на фінансування самих лише зарплат. Натомість у Харкові на благоустрій заплановано майже 1 млрд.

витрати обласних центрів на фінансування ЗСУ

За результатами аналізу Forbes, можна зробити висновок, що більшість обласних центрів у першому півріччі 2023 року віддавали перевагу благоустрою, а не обороні. У розрахунках враховувалися лише видатки за статтями “Заходи та роботи з територіальної оборони” та “Інші заходи громадського порядку та безпеки”. Не враховувалися видатки на заходи з мобілізаційної підготовки населення, соціальне забезпечення та лікування ветеранів, відновлення від наслідків агресії, будівництво укриттів, фінансування муніципальних формувань з охорони порядку тощо.

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