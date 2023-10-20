Соціальні виплати у 2024 році – які суми ухвалені в бюджеті

Верховна Рада ухвалила у першому читанні видатки на соціальні виплати у Бюджеті-2024 року, передає НСН.
Зросте прожитковий мінімум, а разом з ним і інші виплати, пише 24 канал.
На які соціальні виплати варто чекати
Ще раніше у проєкті бюджету були прописані запропоновані суми виплат для соціальних і демографічних груп населення. Сьогодні їх ухвалили й наступного року вони виглядатимуть так:
- дітям віком до 6 років – 2 563 гривні;
- дітям віком від 6 до 18 років – 3 196 гривень;
- працездатним особам – 3 028 гривень;
- працездатним особам, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, – 2 102 гривні;
- працездатним особам, який застосовується для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів, – 2 102 гривні;
- працездатним особам, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури, – 1 600 гривень;
- особам, які втратили працездатність (мінімальна пенсія), – 2 361 гривня.
Нагадаємо, у Бюджеті-2024 року передбачено, що прожитковий мінімум зросте на 331 гривню та становитиме 2 920 гривень.
Якими будуть видатки на соцвиплати
Видатки на соціальний захист населення здебільшого будуть збережені на рівні 2023 року, але деякі з них все ж ростуть. Про це ще раніше повідомила Голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.
Кошти розподілили таким чином:
- для громадян, які потрапили у складні життєві обставини – 88,7 мільярда гривень,
- на виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату комуналки – 49,9 мільярда гривень (на 12 мільярдів гривень більше);
- соцзахист осіб з інвалідністю – 5,9 мільярда гривень (на 2,4 мільярда гривень більше);
- для ПФУ (покриття дефіциту та пенсії, які платить держава) – 271,9 мільярда гривень.
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