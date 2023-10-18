Енергетики закликали припинити закидати взуття на лінії електропередач: причина

У кількох мікрорайонах Івано-Франківська енергетики виявили взуття на електромережах. Ці “знахідки” можуть призвести до аварійних знеструмлень та летальних випадків. Про це повідомляють “Прикарпаттяобленерго” на своїй Facebook-сторінці, передає НСН.

Енергетики закликали припинити закидати взуття на лінії електропередач

“Такі ігри по-справжньому небезпечні. Проблема “покинутих” кросівок на повітряних лініях електромереж залишається актуальною протягом багатьох років. До прикладу, взуття з фотографій можна зустріти на лініях електропередач Івано-Франківська та навколишніх сіл. Проте фахівці АТ “Прикарпаттяобленерго” застерігають про наслідки від нехтування електричної безпеки”, — йдеться у дописі.

Енергетики закликають батьків поговорити дітьми та пояснити небезпеку таких пустощів.

“Якщо намагатися закинути кросівку на електропровід, останній може обірватися і вдарити електричним струмом на смерть. Також закидування взуття на лінії електропередач може спричинити коротке замикання, пошкодити мережі і, як наслідок, спричинити аварійні знеструмлення світла”, — повідомляють енергетики.

Навіщо кросівки закидають на дроти і що це означає

Існує думка, що це коріння цього ритуалу сягає США, де у місцях проживання гетто-культур з’явилися власні традиції:

Наркотики . Кросівки на дротах можуть вказувати на місце продажу наркотичних речовин. Крім того, стиль та колір взуття допомагає визначати, що саме тут продають.

. Кросівки на дротах можуть вказувати на місце продажу наркотичних речовин. Крім того, стиль та колір взуття допомагає визначати, що саме тут продають. Місце загибелі . Кросівки на дротах можуть означати, що саме тут вбили людину.

. Кросівки на дротах можуть означати, що саме тут вбили людину. Контроль території . Мітку у вигляді кросівок на дротах могли залишати конкретні банди. При цьому чим більше висить взуття, тим більше тут бандитизму.

. Мітку у вигляді кросівок на дротах могли залишати конкретні банди. При цьому чим більше висить взуття, тим більше тут бандитизму. “Чорний квартал“. Кросівки, які відбирали у світлошкірого мешканця району, також відправляли на дроти. Це було певним показником власності території.

Є й інші версії походження цього звичаю, які не стосуються злочинного світу:

“ Похорон кросівок “. Коли улюблені кросівки вже неможливо носити через дірки, то їх залишають на згадку на проводах – щоб продовжувати постійно дивитися на улюблену пару взуття.

“. Коли улюблені кросівки вже неможливо носити через дірки, то їх залишають на згадку на проводах – щоб продовжувати постійно дивитися на улюблену пару взуття. Дембель. Завершення навчання, повернення з армії та інші знаменні події також відзначали, закидаючи взуття на дроти.

Завершення навчання, повернення з армії та інші знаменні події також відзначали, закидаючи взуття на дроти. Перемога . На дротах також з’являється взуття учасників спортивних змагань, які у такий спосіб відзначають перемогу.

. На дротах також з’являється взуття учасників спортивних змагань, які у такий спосіб відзначають перемогу. Іноді взуття на дротах є ознакою хуліганства. Це відбувається, коли діти і підлітки намагаються наслідувати західних кумирів та закидають кросівки на дроти.

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