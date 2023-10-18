Енергетики закликали припинити закидати взуття на лінії електропередач: причина

У кількох мікрорайонах Івано-Франківська енергетики виявили взуття на електромережах. Ці “знахідки” можуть призвести до аварійних знеструмлень та летальних випадків. Про це повідомляють “Прикарпаттяобленерго” на своїй Facebook-сторінці, передає НСН.
Енергетики закликали припинити закидати взуття на лінії електропередач
“Такі ігри по-справжньому небезпечні. Проблема “покинутих” кросівок на повітряних лініях електромереж залишається актуальною протягом багатьох років. До прикладу, взуття з фотографій можна зустріти на лініях електропередач Івано-Франківська та навколишніх сіл. Проте фахівці АТ “Прикарпаттяобленерго” застерігають про наслідки від нехтування електричної безпеки”, — йдеться у дописі.
Енергетики закликають батьків поговорити дітьми та пояснити небезпеку таких пустощів.
“Якщо намагатися закинути кросівку на електропровід, останній може обірватися і вдарити електричним струмом на смерть. Також закидування взуття на лінії електропередач може спричинити коротке замикання, пошкодити мережі і, як наслідок, спричинити аварійні знеструмлення світла”, — повідомляють енергетики.
Навіщо кросівки закидають на дроти і що це означає
Існує думка, що це коріння цього ритуалу сягає США, де у місцях проживання гетто-культур з’явилися власні традиції:
- Наркотики. Кросівки на дротах можуть вказувати на місце продажу наркотичних речовин. Крім того, стиль та колір взуття допомагає визначати, що саме тут продають.
- Місце загибелі. Кросівки на дротах можуть означати, що саме тут вбили людину.
- Контроль території. Мітку у вигляді кросівок на дротах могли залишати конкретні банди. При цьому чим більше висить взуття, тим більше тут бандитизму.
- “Чорний квартал“. Кросівки, які відбирали у світлошкірого мешканця району, також відправляли на дроти. Це було певним показником власності території.
Є й інші версії походження цього звичаю, які не стосуються злочинного світу:
- “Похорон кросівок“. Коли улюблені кросівки вже неможливо носити через дірки, то їх залишають на згадку на проводах – щоб продовжувати постійно дивитися на улюблену пару взуття.
- Дембель. Завершення навчання, повернення з армії та інші знаменні події також відзначали, закидаючи взуття на дроти.
- Перемога. На дротах також з’являється взуття учасників спортивних змагань, які у такий спосіб відзначають перемогу.
- Іноді взуття на дротах є ознакою хуліганства. Це відбувається, коли діти і підлітки намагаються наслідувати західних кумирів та закидають кросівки на дроти.
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