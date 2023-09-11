Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок оголосила, що її країна хоче тісніше пов’язати свою енергетичну мережу з Україною. Зокрема, дві країни підписали декларацію, в якій висловили намір побудувати вітрову електростанцію поблизу Чорнобильської АЕС. Про це міністерка заявила пресконференції з очільником українського МЗС Дмитром Кулебою, передає НСН.

Україна разом із Німеччиною планують збудувати вітрову електростанцію навколо ЧАЕС

Під час візиту в Україну 11 вересня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка є членом «Зеленої» партії Німеччини, порушила тему розвитку в Україні відновлювальної енергетики.

«Чорнобильська АЕС буде не лише символом найгіршої катастрофи атомної енергетики, але і символом відновлювальної енергетики», — наголосила Бербок.

Зокрема, німецька міністерка відвідала електропідстанцію приблизно за 50 км від Києва. За повідомленням суспільного мовника країни Tagesschau, підстанція кілька разів піддавалася атакам російських ракет і безпілотників-камікадзе. Зараз навколо станції встановлено високі огорожі для перехоплення безпілотників, які низько літають.

Анналена Бербок також підкреслила, що Німеччина продовжить надавати військову та гуманітарну допомогу. Зокрема, буде знову збільшено екстрену гуманітарну допомогу Україні, яка лише цього року сягне 380 мільйонів євро.

Бербок також зустрілась з президентом Володимиром Зеленським

«Цінуємо надзвичайно вагому німецьку підтримку для України. Особливо вдячні за новий пакет оборонної допомоги для нашої держави та загалом справді лідерський внесок у посилення протиповітряної оборони України», — наголосив Зеленський.

Під час зустрічі обговорювалися питання оборонного співробітництва, захисту цивільного життя в Україні, європейської інтеграції, в тому числі виконання рекомендацій Європейської комісії, а також депортації українських дітей.



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