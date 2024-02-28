Ексголові Укрзалізниці Кравцову повідомили про підозру: все що відомо

Ексголові правління “Укрзалізниці” Євгену Кравцову повідомили про підозру у незаконному використанні коштів компанії. Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура висунули йому звинувачення в незаконному заволодінні коштами компанії.

Про це повідомила Економічна правда, передає НСН.

Ексголові Укрзалізниці Кравцову повідомили про підозру

За даними джерел, Євгену Кравцову НАБУ та САП повідомили про підозру у справі про незаконне заволодіння 11,4 млн грн коштів компанії “Укрзалізниця”.

Загалом правоохоронці викрили дев’ять членів організованої групи, серед яких:

два керівники організованої групи;

шість чинних та колишніх посадових осіб АТ “Укрзалізниця”;

бенефіціар приватного товариства.

Як пише пресслужба САП, дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України, залежно від ролі та участі кожного у вчиненні злочину.

Деталі справи заволодіння коштами УЗ

Встановлено, що у 2018 році один із керівників організованої групи вирішив встановити контроль над товарно-грошовими потоками Укрзалізниці. Він домігся призначення своїх спільників на керівні посади компанії за сприяння можновладних друзів, що забезпечило безперешкодну діяльність.

Згадані особи забезпечили перемогу у тендері підконтрольного підприємства, створивши видимість її законності. Воно протягом двох років постачало для УЗ пневмоінструмент за завищеною вартістю.

Через це компанія була змушена переплатити 11,4 млн грн, що стало прибутком учасників злочинної організації — одного з них вже затримано.

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