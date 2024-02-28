Повітряна атака в ніч на 28 лютого: збили 10 із 10 – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова повітряна атака в ніч на 28 лютого. Росіяни запускали по Україні «Шахеди» і ракети. НСН розповість все, що відомо про атаку. Матеріал доповнюється.

Інформація від Повітряних Сил

За даними Повітряних Сил, у ніч на 28 лютого 2024 року противник атакував зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини та 10-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із району Приморсько-Ахтарськ – рф.

В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони і зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено 10 «шахедів» у межах Одеської та Миколаївської областей.

Повітряна атака в ніч на 28 лютого: ситуація в регіонах

Одещина і Миколаївщина

Пізно ввечері у вівторок, 27 лютого, ворог атакував південні регіони дронами-камікадзе типу Shahed-131/136.

Протягом 1,5 години підрозділи ППО в інтенсивному режимі відбивали цю атаку. Переважну більшість шахедів збили над морем: 1 на Миколаївщині, 9 на Одещині.

Під час маневрів дронів над промисловою зоною Одеси уламки збитого дрона пошкодили трансформатор одного з об’єктів критичної інфраструктури. Сталося замикання, спалахнула пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували полум’я. Люди не постраждали.

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