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Два наболілих питання: у Раді пояснили, чого точно не буде у законопроєкті про мобілізацію

чого точно не буде у законопроєкті про мобілізацію

Народні депутати виключили з нового законопроєкту про мобілізацію норму щодо розширення повноважень керівників ТЦК. Це скандальне положення викликало заперечення у всіх парламентарів.

Про це у коментарі “Телеграфу” розповів член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. За його словами, особливо невдоволенні цією нормою були антикорупціонери. Передає НСН.

У Раді пояснили, чого точно не буде у законопроєкті про мобілізацію

Слід зазначити, що початково передбачалося, що у разі неявки громадянина по повістці в ТЦК, керівництво військкомату матиме право вносити порушника до реєстру боржників, що тягнуло б за собою негативні наслідки у вигляді блокування банківських рахунків і права на керування автомобілем.

“Дискредитаційні повноваження керівника ТЦК точно не відповідають Конституції. Без рішення суду ніхто не може бути обмежений в праві власності та інших основоположних правах. Тому цього не буде в майбутньому законі”, – зазначив нардеп.

Веніславський зазначив, що ініціатива щодо мобілізації інвалідів III групи також не витримала критики під час обговорення. Він підкреслив, що вона була відхилена парламентарями.

“Примусової мобілізації осіб з інвалідністю не буде. Це категорично неприйнятно. Водночас мені особисто регулярно надходять листи від цієї категорії громадян, в яких вони висловлюють бажання і готовність воювати, якщо у них буде можливість звільнитися зі служби за власним бажанням. Тому ми залишили функцію добровільної мобілізації людей з інвалідністю, які можуть бути корисними для виконання певних функцій в армії”, – зазначив політик.

Раніше ми писали: СБУ заблокувала ще три схеми ухилення від мобілізації: серед організаторів ексрадник Януковича

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