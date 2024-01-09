СБУ заблокувала ще три схеми ухилення від мобілізації: серед організаторів ексрадник Януковича

Служба безпеки України (СБУ) виявила та заблокувала ще три схеми ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. У Києві, на Закарпатті та на Тернопільщині було затримано організаторів оборудок.

Серед них – колишній радник глави адміністрації Януковича та посадовець військово-лікарської комісії. Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає НСН.

СБУ заблокувала ще три схеми ухилення від мобілізації

Зазначається, що з кожного ухилянта заробляли до 10 тис. доларів США. За гроші чоловіки, які хотіли втекти з України, отримували допомогу у виїзді за кордон в обхід контрольно-пропускних пунктів або на підставі підроблених документів.

У Києві було виявлено та нейтралізовано злочинну групу, яка вивозила ухилянтів до ЄС під виглядом водіїв міжнародних пасажирських перевезень.

Очільником злочинної групи був мешканець столиці, який з 2012 і до початку 2014 року обіймав посаду радника глави адміністрації президента-втікача Віктора Януковича.

У Київській міській прокуратурі вказали, що експосадовцю 48 років, тому, беручи це до уваги, можна дійти висновку, що може йтись або про Ладного Юрія або про Грамотнєва Віталія.

Фігурант оформлював своїх клієнтів на підконтрольну компанію-перевізника та реєстрував їх у системі “Шлях” як водіїв закордонних рейсів. Особа, яка бажала незаконно перетнути кордон, сідала за кермо автобуса разом із фіктивними пасажирами та ще одним водієм-жінкою. Після перетину кордону жінка-водій одразу поверталася до України з пасажирами.

Коштували його послуги 7 тисяч доларів.

На Закарпатті СБУ викрила посадовця місцевої військово-лікарської комісії, який продавав ухилянтам фіктивні медвисновки про непридатність до служби за станом здоров’я. З ними клієнти злочинця планували виїхати за межі України як “списані” з військового обліку.

Співробітники СБУ затримали посадовця ВЛК під час передачі йому грошей за послугу.

На Тернопільщині військова контррозвідка СБУ ліквідувала ще один канал нелегальної міграції, до організації якого причетна волонтерка місцевого благодійного фонду та один із мешканців регіону. За певну суму злочинці довозили ухилянтів до кордону з європейською країною, а далі показували їм обхідні маршрути лісовими стежками.

Співробітники української спецслужби затримали обох фігурантів при спробі нелегального переправлення за межі України декількох втікачів від мобілізації.

СБУ повідомляє, що організаторам злочинних схем та їхнім спільникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

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