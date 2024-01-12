Головне управління розвідки Міноборони України перехопило чергову розмову окупанта зі своєю дружиною. Під час спілкування жінка розповіла про втрати особового складу штурмових груп, безвідповідальне ставлення командування підрозділу до життя підлеглих та зловживання спиртними напоями серед військовослужбовців РФ.

Відповідне аудіоперехоплення опубліковано в соцмережах української розвідки, передає НСН.

Дружина окупанта поскаржилась на алкоголізм серед військових РФ

Крім того, під час розмови було згадано зловживання алкогольними напоями військовими РФ, серед яких і мобілізовані.

Дружина окупанта поскаржилась на алкоголізм серед військових РФ: перехоплення ГУР (відео)

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