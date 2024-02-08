Громадяни України, які мають особливі статуси, можуть розраховувати на певні додаткові виплати. Наприклад, одна з таких здійснюється для осіб, які волонтерськи та безоплатно передали свою кров чи плазму.

Про це мовиться в законі “Про донорство крові та її компонентів”, передає НСН.

Доплата до пенсії: яку надбавку можна отримати за донорство

Статус почесного донора надається громадянам, які здали безоплатно 40 разових максимально допустимих доз крові або 60 разових максимальних допустимих доз плазми крові. Кожен біозабір має бути документально підтверджено.

Така виплата буде здійснюватись, як доплата до основної пенсії особи.

Варто зауважити, якщо зміниться розмір прожиткового мінімуму, то така надбавка збільшиться на різницю між старою виплатою і новою.

Окрім того, для таких осіб Україна надасть нагрудний знак “Почесний донор”.

Для людини, яка за життя здала необхідну кількість біологічного матеріалу, нарахують доплату в сумі 292 гривень, тобто 10% від прожиткового мінімуму на одну особу на місяць.

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