До України прийде тепло: коли температура підніметься до +23 – синоптик

В останні дні весни до України прийде тепло, але з періодичними дощами та грозами.

Про це в коментарі розказав синоптик Ігор Кібальчич, передає НСН.

Синоптик пояснив, що атмосферна циркуляція над більшою частиною Європи складається таким чином, що до кінця місяця погода продовжить балувати аномальним теплом і великою кількістю сонячних днів. Проте атмосферні фронти все ж принесуть опади.

Найтепліші дні, за даними Кібальчича, очікуються у південно-західних та західних областях. Тут денні максимальні температури досягатимуть позначок +12…+17°С, а 30-31 березня місцями навіть можливе потепління до +18…+23°С. На решті території країни денна температура коливатиметься в межах +8…+15°С.

Трохи прохолодніше буде на узбережжі Чорного та Азовського морів. Вночі буде +2…+7°С, а на Лівобережжі в період з 22 по 24 березня -3…+2°С, з подальшим поступовим збільшенням до 0…+5°С.

Також очікується поступове зниження атмосферного тиску та розвиток циклонів, особливо з 24 по 27 березня. Опади пройдуть у більшості областей, найсильнішими вони будуть у західних, центральних та місцями південних областях України.

У західних областях 24 та 25 березня ймовірні окремі грози, а вночі та вранці місцями в Україні можливі слабкі тумани.

Загалом, за даними Ігоря Кібальчича, середня температура найближчими днями відповідатиме квітню.

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