Cкільки Україна може заробити на підбитій російській техніці – Forbes

Українські військові продовжують щодня знищувати військову техніку окупантів. За майже два роки повномасштабної війни Україна перетворила на металобрухт близько 15 тисяч одиниць російської броньованої техніки. Про це пише Forbes, передає НСН.

Cкільки Україна може заробити на підбитій російській техніці

В Українській асоціації вторинних металів підрахували, що з 24 лютого 2022-го року в Україні утворилось понад 1 млн тонн потенційних запасів металобрухту від знищеної російської техніки.

Також зазначається, що металобрухт є найбільшою частиною надлишкового майна Міноборони. Як повідомив начальник Управління відчуження та утилізації МО Олег Коваль, лише на обліку управління накопичилося більше 12 000 т металобрухту чорних металів.

За його словами, понад 541 т з них – брухт з вмістом дорогоцінних металів. Через війну обсяги брухту виросли у 17 разів – до кінця 2024 лише на обліку управління може опинитися 200 000 т брухту. Також брухт зберігається на складах Державної прикордонної служби, Національної поліції, СБУ.

Коваль зазначає, що Міноборони може реалізовувати накопичений на своїх складах брухт із чорних металів лише із залученням уповноважених державних підприємств із затвердженого переліку уряду. Наразі управління співпрацює всього з трьома держкомпаніями: “Укроборонсервіс”, “Укрспецторг” та “Черкаський автомобільний ремонтний завод”.

Він також зазначив, що через специфічну процедуру реалізації впродовж останніх років брухт на складах міністерства лише накопичувався.

“Ніхто не хотів братися за його передачу бо, вбачали у цьому ризики недоотримання коштів з відповідними юридичним наслідками”, – пояснив він.

Видання нагадує, що у 2021 році Верховна Рада, щоб захистити внутрішній ринок, збільшила експортне мито за металобрухт до 180 євро за тонну. Компанії, які експортують металобрухт до ЄС, мають отримати сертифікат EUR.1, що підтверджує українське походження сировини. Він дозволяє зменшити сплату експортного мита зі 180 євро до 3 євро за тонну. Довести “українське походження” брухту зі знищеної російської техніки – майже неможливо, до того ж для Міноборони існує пряма заборона на його експорт.

За словами голови експертно-наукової ради “УАВтормету” Олександра Шейко, якщо уряд не дозволить продавати залишки військового брухту на експорт – можна спробувати налагодити переробку в Україні. За підрахунками “УАВтормету”, це дозволить заробити на реалізації військового брухту біля 7 млрд грн та створити в Україні близько 2000–2500 нових робочих місць.

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