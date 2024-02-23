Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафну розповів, чи завдадуть росіяни масованого ракетного удару 24 лютого. Передає НСН.

Чи завдадуть росіяни масованого ракетного удару 24 лютого

Ігнат підкреслив, що російські обстріли можуть відбутися в будь-який момент, включно і 24 лютого. Проте речник не радить прив’язуватися до дат, оскільки минулого року всі також очікували на масований удар росіян 23 і 24 лютого, однак цього не сталося.

“Очікувати від росії якоїсь гидоти треба завжди, тому що це країна, яка намагається нас знищити. Можливо, і буде якась прив’язка до дат, а можливо і не буде. Я хочу нагадати як було торік, була перша річниця, всі чекали і 23 лютого, і 24. Тоді не було обстрілів ні 23, ні 24”, — зауважив представник Повітряних сил.

При цьому військовий нагадав, що росіяни завдали масованого удару 9 березня, коли цього не очікували.

“Аж на цей час було відтягнуто чергову масовану атаку. Тому розслаблятися не потрібно, ППО завжди в готовності до відбиття повітряного нападу противника”, — підсумував Ігнат.

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