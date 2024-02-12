Чи скасують виплати українцям, якщо не буде фіндопомоги США – радник президента

Економічний радник президента України Олег Устенко в ефірі телемарафону розповів, чи скасують виплати українцям, якщо не буде фіндопомоги США. Передає НСН.

Чи скасують виплати українцям, якщо не буде фіндопомоги США

За заявою радника Володимира Зеленського, попри проблеми з фінансуванням виплати українцям скасовувати не збираються.

При цьому влада може відкласти деякі програми несоціального характеру. Як зазначив Устенко, їх поставлять на паузу або будуть виконувати, коли буде зрозуміло, що розрахунки за ними будуть. Тобто лише після того, як почнуть надходити додаткові фінанси в країну.

“Якщо ситуація буде критичною, то соціальні виплати будуть продовжуватися. Все, що стосується несоціального характеру, програм, скажімо, інвестиційних, програм, які закладені в кошторис нашого державного бюджету на цей рік, їх доведеться, навіть не дивлячись на графіки, які розроблені, пересувати на той період часу, коли буде отримана додаткова підтримка з боку Сполучених Штатів Америки”, — сказав він.

Фінансування України від США: що відбувається із законопроєктом

У неділю, 11 лютого, верхня палата Конгресу США (Сенат) проголосувала за припинення дебатів та внесення поправок до законопроєкту HR 815, який передбачає виділення $95 мільярдів на підтримку України, Ізраїлю та Тайваню. Отож, Сенат зробив наступний крок на шляху до ухвалення документа.

Наступним процедурним кроком є голосування за затвердження заміни тексту (потрібний 51 голос). Воно може відбутися не раніше ніж через 30 годин із моменту припинення дебатів, тобто не раніше 12 лютого. Раніше Сенат виключив із пакета двопартійну спробу посилити імміграційний контроль на кордоні США та Мексики.

Загалом документ, який зараз розглядає Конгрес, передбачає близько $60 мільярдів, які підуть на підтримку України. Близько $14 мільярдів виділено на те, щоб дозволити Україні переозброїтися внаслідок закупівлі зброї та боєприпасів, та ще майже $15 мільярдів на допоміжні послуги, такі як військовий вишкіл та обмін розвідданими.

Пакет також містить невійськову допомогу. Близько 8 мільярдів доларів підуть на те, щоб допомогти уряду України продовжити базову діяльність із забороною на виділення грошей на пенсії. І на допомогу приватному сектору України виділено близько 1,6 мільярда доларів.

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