З 1 березня автоматично буде продовжено компенсацію на проживання для внутрішньо переміщених осіб на шість місяців, зокрема для тих, хто не може працювати. Проте, для деяким може бути необхідно подати заяву.

Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак, передає НСН.

Виплати для ВПО: кому скасують грошову допомогу з 1 березня

За словами Марчак, виплати продовжать отримувати “пенсіонери, особи з інвалідністю, діти-сироти”.

За її повідомленням, виплати продовжать тим пенсіонерам, які отримують менше чотирьох прожиткових мінімумів (9444 гривень).

Повторні заяви

Як пояснила Марчак, виплати зможуть і далі отримувати після подання нової заяви ті родини, які або проживають в зоні бойових дій і у них є діти, або проживають на умовно безпечній території (наприклад, в Івано-Франківській області) і їхні діти через певні причини не можуть навчатися в форматі офлайн, тобто батьки мають за ними наглядати і не можуть працевлаштуватися.

Крім того, виплати продовжать родинам, в яких є працездатні особи, які зробили кроки, щоб знайти роботу, наприклад, які встали на облік в центрі зайнятості. Виплати продовжать в тому числі тим, хто знайшов роботу.

Кому скасують виплати

Марчак повідомила, що не будуть отримувати виплати “дорослі люди працездатного віку, у яких немає дітей і які не працюють”.

За її словами, головний принцип для виплат – це дохід на члена сім’ї менше 9444 гривень.

Виплати для ВПО: кому скасують грошову допомогу з 1 березня

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