Чи потрібно мобілізувати ще півмільйона людей: відповідь Зеленського

Український лідер Володимир Зеленський різко прокоментував потребу в мобілізації ще близько півмільйона чоловіків в армію. Президент акцентував, що життя людини – це пріоритет номер один, тому на цю мить він не бачить достатніх деталей, щоб відповість на це “так”.

Про це Зеленський висловився в інтерв’ю телеканалу Channel 4 News, відзначаючи, що міркує відповідним чином не для того, щоб комусь сподобатися. Передає НСН.

Чи потрібно мобілізувати ще півмільйона людей

“Просто це не тільки життя, життя – це номер один. А друга історія – це відповідні дії та відповідні операції. І тому я сьогодні не побачив поки достатньо зрозумілих деталей, щоб сказати, що півмільйона потрібно мобілізувати”, – заявив він.

Також він знову зупинився на питанні фінансування мобілізації такої кількості людей. Тут потрібно правильно рахувати, адже забезпечення українських військових не покривається коштами партнерів, акцентував Зеленський

“Тому коли ми говоримо півмільйона, нам потрібно думати”, – підсумував він.

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