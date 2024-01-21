“Не можемо собі дозволити”: чим загрожує Україні втома від війни – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що українці не можуть дозволити собі втому від повномасштабної війни з росією. Глава держави наголосив, що важливо захищати країну не лише на фронті, а й у тилу.

За словами президента, мільйони українців продовжують робити важливі речі для боротьби з агресором. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю британському телеканалу Channel 4 News, передає НСН.

“Не можемо собі дозволити”: чим загрожує Україні втома від війни

Президент наголосив, що люди, які в умовах повномасштабної російської агресії продовжують вести бізнес, працювати та платити податки, також захищають державу.

“Втому від війни ми не можемо собі дозволити. В іншому випадку вийде так, що хтось захищає державу, а коли я говорю про захист – це не тільки фронт. Це люди, які працюють, люди, які мають бізнес, які сплачують податки, можна втомитися під ракетами це робити. Але люди продовжують це робити, і це все важливо”, – сказав Зеленський.

Водночас президент заявив, що у разі втоми від війни Україна ризикує втратити все. Тому кожному українцю щодня потрібно працювати, щоб наша країна продовжувала боротьбу проти російських загарбників.

“Втомитися від цього ми не маємо права. А якщо ми втомимося в цьому сенсі слова, ми втратимо все, що маємо. У якому сенсі втомлюються люди? Як і кожна людина після робочого дня. Але наступного дня ви працюєте, тому що ви робите якісно свою роботу. Де б вона не була – журналіст, військовий, електрик, медик, учитель – це все дуже важливо в Україні. Тому можна собі дозволити втомитися ввечері, але вранці доведеться захищати державу, боротися за неї, якщо ми хочемо її зберегти”, – заявив президент.

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